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「831事件3個月」港人聚集太子站外架設花壇　區選後港警首射催淚彈　

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▲▼示威者堵路擲汽油彈　防暴警放催淚彈驅散。（圖／路透）

▲港人11月30日再次上街發聲，「五大訴求，缺一不可」。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

港鐵太子站831事件在11月30日已滿3個月，許多香港市民當晚聚集到旺角警署和太子站B1出口外，並為傷逝者架設花壇。晚間8點多，數十名黑衣人在旺角警署外堆起雜物堵路，高呼「黑警死全家」等；防暴警察多次出現驅離，擊發胡椒球槍和噴胡椒噴霧，導致3人受傷，其中1人眼角流血。接近午夜時，港警施放催淚彈，為香港區議員選舉後首次。

831事件當天，警民在港鐵太子站發生激烈衝突，大批防暴警察和速龍小隊分散站月台各處，並衝進車廂內持警棍猛敲示威者及其他乘車旅客，造成多人流血受傷；當晚流出車廂內部的影片在網路上廣傳，許多網友都氣憤難耐。事後傳言3名傷者當天衝突後便失蹤或被毆致死，而港警多次澄清行動中並無示威者被毆致死，卻仍引起又一波民怨。

▲▼示威者堵路擲汽油彈　防暴警放催淚彈驅散。（圖／路透）

▲港警多次舉藍旗警告，並施放胡椒球、胡椒噴霧及催淚彈。（圖／路透）

根據《東網》、《中央社》報導，這次示威者聚集地點，11月30日晚間，示威者們在旺角警署和太子站外B1出口設置花壇，獻花悼念所有831不幸受傷的人，並點燃蠟燭、焚燒冥紙。8點過後，數十名黑衣示威者開始在太子道西及彌敦道上堆放雜物，高喊「黑警死全家」；旺角站內廣告燈箱遭不明人士縱火焚燒，其中一處出口另有物品被堆置後縱火。

防暴警在8點後多次出面舉藍旗警告，試圖驅散示威者，期間開槍擊發胡椒球及噴射胡椒噴霧，造成2男1女受傷，女傷者傷勢較為嚴重，眼睛遭槍口平射的胡椒球擊中，眼角滲出鮮血。聚集的示威者在防暴警出現時立刻大喊「解散警隊，刻不容緩」等口號。

▲▼示威者堵路擲汽油彈　防暴警放催淚彈驅散。（圖／路透）

▲一名女性被胡椒球擊傷眼睛，眼角流血。（圖／路透）

在警方多次出現、離開期間，聚集的市民將被搗毀的花壇重新架設起來，繼續致上哀悼之意。接近午夜時，有示威者在彌敦道和亞皆老街交界朝一輛警車投擲汽油彈，隨即引來警方施放催淚彈鎮壓。

反送中自6月至今已近半年，香港示威者的抗議內容從原先的「反修犯條例」，擴大到「五大訴求，缺一不可」；然而儘管區選已經結束，政府與示威者始終無法達成共識或妥協，因而事情還沒有辦法平歇。

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