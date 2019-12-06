藍營抬棺大鬧！外交部批：羞辱國家常任文官、外交部非政治作秀場域

▲國民黨3日抬棺至外交部抗議。（圖／記者楊蕓攝）

記者蔣婕妤／台北報導

「卡神」楊蕙如跟友人涉嫌利用網路PTT論壇，侮辱外交部大阪辦事處遭起訴，而藍營大力操作是綠營網軍。藍營3日抬棺至外交部大鬧後，國民黨立委曾銘宗6日再是率領黨內立委赴外交部抗議。對此，外交部批評，部分立委以遞交陳，情書為由，進行羞辱國家常任文官之實，外交部不該淪為政治人物作秀場域。

針對網軍案，藍營試圖操作成綠營網軍害死外交官，不過，卻被網友翻出記者會照片，當時藉著假新聞大力抨擊外交官的正是國民黨立委們。國民黨立委6日抬棺至外交部大鬧後，國民黨團總召曾銘宗6日則再率黨籍立委，與日前赴東京拜訪駐日代表處4位黨內議員徐弘庭、李明賢、張斯綱、王欣儀至外交部抗議。

對此，外交部6日提出3點聲明回應。外交部首先強調，「外交部是代表國家處理對外關係的機構，不應是國內政治人物為選舉造勢、進行政治作秀的場域。」

外交部提到，在12月3日曾有其他立法委員及立委參選人進入外交部以遞交陳情書為由，進行羞辱國家常任文官之實，並造成同仁工作上的困擾。外交部呼籲各界政治人物自重，切勿消費外交人員及國家文官，賺取選舉利益。

外交部指出，有關楊蕙如遭檢方起訴事與外交部無關。外交部前已多次申明，該案已進入司法審查，外交部表示尊重。基於行政中立原則，對於任何選舉造勢行為，外交部恕難配合。