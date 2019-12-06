冬至吃湯圓　移民署邀請新住民體驗臺灣節氣飲食文化

▲民署南區事務大隊高雄市第一服務站與財政部高雄國稅局，邀請新住民朋友們作湯圓、吃湯圓，體驗臺灣節氣飲食文化 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

為讓新住民了解傳統「冬至」意義，移民署南區事務大隊高雄市第一服務站與財政部高雄國稅局共同合作，5日辦理「新住民家庭教育宣導課程」及福利資源宣導，邀請中餐乙級證照專業講師陳秋敏，透過一起作湯圓體驗「臺灣節氣飲食文化」，並探討家庭重要文化習俗，一起書寫小卡片，思源感恩。

▲▼「冬至」吃湯圓。

今年12月22日是「冬至」，冬至吃湯圓是臺灣重要的傳統習俗，民間有「吃了湯圓大一歲」說法。新住民們活動現場一起洗手作湯圓，體驗這項傳統習俗，也為即將來到的傳統節日增添樂趣，熱氛熱絡。

越南籍新住民阿蓉分享越南的「湯圓節」，越南的湯圓叫「Bánh trôi nước」，譯就是「漂浮在水上的餅」，越南在農曆3月3日寒食節，才有吃湯圓的文化習慣。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，透過移民署家庭教育課程安排DIY體驗活動，拉近彼此距離，讓新住民朋友動手作湯圓，創造共同美好回憶，增進家庭情感。

另為因應2020年1月11日總統、副總統及立法委員選舉，高雄市第一服務站與高雄市專勤隊合作，藉由該課程進行反賄選宣導「檢舉賄選，人人有責」，期望新住民共同努力，一起淨化選風。籲請新住民朋友發現有可疑賄選行為，可即時向該站反映，，檢舉專線為07-7151660，一旦查獲被起訴、判刑有很高獎金。

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