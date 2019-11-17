移民署舉辦模擬投票　協助新住民熟悉大選規則

▲▼ 新住民模擬投票。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

明年1月份正、副總統暨立法委員大選在即，為使新住民熟悉我國選舉規則，移民署南區事務大隊嘉義市服務站與嘉義市選舉委員會、嘉義市傳統文化與技藝協會合作，16日辦理11月份新住民家庭教育暨法令宣導活動，進行選舉說明及模擬投票。

▲▼ 新住民透過上課了解我國選舉制度。（圖／記者翁伊森翻攝）

現場新住民首投族有來自日本、泰國、菲律賓、哥倫比亞等國，經過選務人員說明後，實際模擬操作時，部分新住民仍緊張地回頭張望，最後仍依程序完成投票流程。此外，為避免新住民不諳法令、誤觸法網，遭有心人士賄選利誘，嘉義市政府政風處也到場進行「反賄選」宣導，說明餐敘、旅遊招待等都是常見的賄選手法，贈送超過30元以上的禮品也都是觸法的行為，提醒新住民多加留心。

▲▼ 移民署宣導賄選資訊。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市服務站主任鄧宇哲表示，嘉義市新住民截至目前共計5,069名，占本市總人口約1.89%，首投族的新住民亦逐漸增加。新住民若接獲相關賄選資訊，可撥打該站檢舉專線：(05)2166100。檢舉賄選人人有責，檢舉獎金最低50萬元，最高可達1500萬元，你我一同維護乾淨選舉。