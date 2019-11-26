移民署＆文藻外語大學簽署策略聯盟　共創官學雙贏

▲移民署與文藻外語大學25日在該校至善樓11樓，由該校副校長施忠賢與移民署副署長鐘景琨（左）簽署策略聯盟合作協議書。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

移民署與文藻外語大學25日在該校至善樓11樓，由該校副校長施忠賢與移民署副署長鐘景琨簽署策略聯盟合作協議書，透過雙方資源共享、人才培訓、專題講座、案件申辦及交流合作等新的合作模式，增進雙方互動、互惠關係。

▲▼移民署與文藻外語大學／簽署策略聯盟合作協議書。

施忠賢表示，學校長期推展國際學術與技術交流，以「語文特色」為教學主軸，帶領臺灣外文相關事務走向科技化、精緻化。為建構國際化學習環境，近年來持續與國外相關大學進行雙向學術交流，目前已與美國、日本、澳洲等 國家與地區約 40 餘所大學簽訂學術合作計畫。

另學校也非常重視學生多元學習，積極推動學生實習及志工服務，希望透過這次與移民署簽署策略聯盟合 作協議書，匯流雙方資源，拓展更多的合作項目，幫助學生從志工及移民服務中，學習到更多元的知識，增進以後在國內外職場的競爭力。

鐘景琨表示，目前在臺新住民人數已逾55萬人，境外學生人數突破11萬人，凸顯臺灣跨國人流移動相當頻繁，移民署身為在臺新住民與僑（境）外學生守護者，將積極保障在臺外來人士之各項權益，並透過學術界及公、私部門網絡，搭起多方合作溝通橋樑，齊心打造在臺「逐夢、築夢」幸福願景。