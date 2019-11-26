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老店爆瀝乾「吃剩的湯圓」回鍋煮！老闆娘捏手中再賣下一碗…監視器曝光全程

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▲▼老店爆客人「吃剩的湯圓」瀝乾回鍋！老闆娘捏一捏盛碗…監視器曝光全程。（圖／翻攝江蘇城市、現代快報）

▲老店爆回收「吃剩的湯圓」，竟瀝乾回鍋煮！（圖／翻攝江蘇城市）

記者許力方／綜合報導

南京傳出一起食安事件，一名龔姓女子檢舉，老字號沈記湯圓店的老闆娘多次「回收廚餘」，把吃剩的湯圓重新下鍋，因為是鄰居才會被她發現。店家極力否認，仍被公開監視錄影，完整記錄2次回收過程，只見老闆娘將吃剩的2碗湯圓瀝乾湯汁以後，湯圓在手中捏一捏，又再倒回鍋子中煮，二次販賣。

沈記湯圓位在南京市江北新區，是間老字號店面，專賣桂花湯圓，一碗5元人民幣（約台幣22元），因便宜好吃，吸引許多人專程從市區開車來吃。而檢舉人正是隔壁賣麻辣燙的龔姓老闆娘，提供2段共約20分鐘的影片向《現代快報》檢舉，5月時就發現湯圓店會趁客人不注意，回收廚餘混在一起賣，「幾個湯圓也捨不得倒掉，實在是讓人看不下去」，因對方置之不理，不得已才多方舉報。

▲▼老店爆客人「吃剩的湯圓」瀝乾回鍋！老闆娘捏一捏盛碗…監視器曝光全程。（圖／翻攝江蘇城市、現代快報）

▲▼老店爆客人「吃剩的湯圓」瀝乾回鍋！老闆娘捏一捏盛碗…監視器曝光全程。（圖／翻攝江蘇城市、現代快報）

▲老闆娘把吃剩的湯圓捏一捏下鍋煮，再盛起賣下一碗…（圖／翻攝現代快報）

影片顯示，10月2日深夜11時許，6旬沈姓老闆娘將2碗吃剩的湯圓合併，瀝乾湯汁後，把湯圓放在櫃子裡，期間東張西望，又拿出湯圓，倒進鐵盆中，最後又舀起丟進大鍋煮，完成回收。

沒多久後，又有客人吃完離去，沈姓老闆娘又把碗收回來，倒掉剩下的湯汁，接著用手捏一捏湯圓，下一秒就抓起丟入鐵盆，迅速舀進大鍋，全部一起煮。短短20分鐘內2度回收廚餘，凌晨時分又有客人上門，老闆娘則從鍋裡盛出一碗碗熱騰騰的湯圓上桌。

對此，沈姓老闆娘受訪時極力否認，吃剩的湯圓都會倒進溝裡，後來因實施垃圾分類，才擺了一個盆子裝廚餘，有時候還會有另一個裝上一鍋的湯圓，用來加進鍋子中，增加湯汁濃稠度，被龔女誤以為是「回收廚餘」，影片純屬巧合，因為剛好有客人來只喝兩口湯，實際上湯圓沒動過，她不可能直接把一碗湯圓倒掉。

江北新區管委會市場監管局表示，已經立案調查，龔女早在6月就舉報過，湯圓店堅決否認，當時證據也不足以證實，後來9月收到第二次舉報，再度約談老闆娘，10月是第三次舉報，這次新裝了監視器，監管局將進行仔細檢查，並已經送檢湯圓，「前後過程看得很清楚，事實可以說確定的。」可依法開罰。

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