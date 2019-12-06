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上成人網尋樂...看「女神騎馬」超興奮！妹子驚見自己成主角　怒奔警局告他

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▲▼性侵,上床,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲林男與劉女上摩鐵，還拍下親密影片，沒想到分手後林男竟將影片上床，直到劉女發現後氣瘋提告。（示意圖／翻攝pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

林姓男子與劉姓女友愛得濃烈，不僅多次到摩鐵嘿咻，還用手機紀錄下2人的恩愛過程。未料，2人事後分手，林男竟將性愛影片放上成人網站，還將影片取名，「女神騎馬」、「好騷的女大生」等。案經劉女發現後提告，橋頭地院審理後，將林男依妨害秘密罪判刑3個月，得易科罰金9萬元。

判決書指出，林男與劉女2016年間曾赴摩鐵激戰2回，而過程中，林男還在經過劉女同意後，拿出手機拍下2人的激情畫面，並且約定不得外流。未料，2人分手後，林男仍偷偷上傳影片至成人網站「85porn」，還將片名取為，「D奶女神騎馬」、「女神好舒服」、「好騷的女大生」等。

直到2019年3月間，劉女在瀏覽網站時，竟驚見自己成了畫面主角，追查下才發現是林男下的手，氣得赴警局報案提告。

橋頭地院審理後認為，林男明知道他已經與劉女達成協議，並言明這些畫面「禁止流傳」，他卻還是將影片放上網路讓人瀏覽，法官也痛斥他，「絲毫不尊重劉女隱私權」，且他至今仍未與劉女達成和解，因此將他依網際網路供人觀覽猥褻影像罪，判處3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元。全案可上訴。

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