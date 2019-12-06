開幕1周...棒球名人堂「全球唯一」公仔被掰斷！洗手乳整罐拿走　網：快收費

▲棒球名人堂展品被破壞，官方臉書痛心發文，「拜託請珍惜」。（圖／翻攝名人堂花園大飯店 & 棒球名人堂）

記者陳韻如／桃園報導

名人堂花園大飯店11月30日開幕，而裡頭除了提供住宿和餐飲，還設置了巨大球體造型的棒球名人堂及棒球場，且免費入場，吸引了大批棒球愛好者前往參觀。然而，才開幕短短不到一周的時間，展區內許多展品及設備就遭到破壞，就連全球唯一的木雕公仔也遭掰斷，讓人非常心痛。此消息一出來，不少民眾見狀氣炸，紛紛留言，「支持收費」。

棒球名人堂開幕不到一周，但2日官方臉書就貼出重要公告表示，「目前開業僅兩天，已經非常非常多的展品、設備被破壞，包含全世界唯一的木雕公仔也被掰斷了，真的非常心痛！」

▲▼棒球名人堂展品被破壞。（圖／翻攝名人堂花園大飯店 & 棒球名人堂）

透過照片可以看到，名人堂內不少展品被破壞得慘不忍睹，且不只破壞展品，展區內所提供的洗手乳甚至被整罐拿走。對此，官方臉書則痛心呼籲，「希望大家可以珍惜和愛護我們免費提供的資源，我們還有很多不足的地方，也歡迎提供建議，我們會加強改進，努力做得更好！」

這篇公告一出，讓不少網友看了氣炸，紛紛留言，「真的很沒水準耶，我都還沒去逛到，才開幕幾天就被破壞到這樣～」、「太誇張了吧！大家用眼睛看就好不要動手，怎麼這麼沒有公德心呀！」、「素質真的差」。

▲棒球名人堂展品被破壞，網友紛紛呼籲，「拜託趕快收費」。（圖／翻攝名人堂花園大飯店 & 棒球名人堂）

另外，還有不少網友建議收費，「支持收費」、「建議收費...用餐可抵收費...」。不過，對於網友建議，官方則回應，「希望維持董事長的理念，提供給民眾一個了解、學習棒球的環境，因此暫時還不考慮收費，也相信大家會愛護，而目前遭到破壞的公仔也已盡力維修，希望提供給更好環境給民眾」。

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