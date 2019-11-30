美女同事辣翻「卻吃不到」他廁所裝針孔　變態室內設計師藏346部影片

▲林姓室內設計師覬覦公司女同事美色，竟在女廁裝設針孔攝影機偷拍4名女同事上廁所的景象。（示意圖／記者徐愷昕攝）

記者徐愷昕／台北報導

林姓室內設計師覬覦公司女同事美色，竟在女廁裝設針孔攝影機偷拍4名女同事上廁所的景象，存放電腦內慢慢欣賞時間長達近1年，經查發現，每名受害者各遭竊錄高達40次以上。台中地院審理完，刑事部分依害秘密罪判刑6個月；民事部分則須賠償3名受害女同事各15萬元。全案仍可上訴。

▲林男在公司女廁偷裝針孔攝警機，竊錄女同事廁所畫面拿回家獨自欣賞。（示意圖／記者徐愷昕攝）

據判決，林男自2017年9月到2018年7月間在公司女廁馬桶前方門板的面紙盒下裝設針孔攝影機，竊錄女子如廁畫面，並儲存在電腦硬碟中獨自欣賞。直到2018年8月1日，受害的其中1名楊姓女同事中午去上廁所時，發現林男鬼祟從女廁內走出，驚覺有異，立刻向主管及老闆反映，林男才坦承色行，誠實交出竊錄的如廁春光的硬碟、隨身碟及針孔攝影機，並寫下自白書以示反省。

經查發現，受害女同事遭偷拍次數各高達40次以上，而林男在竊錄118天內就獲取了346段影片。受害的4名女同事中，其中1名已與林男私下和解，另3名決定對林男提起告訴，各求償50萬元精神撫慰金。

法院審理完，刑事部分林男被依妨害秘密罪判刑6個月，得易科罰金18萬；民事部分，法官勘驗竊錄畫面後，認為林男竟為滿足私慾，偷拍女同事上廁所畫面，已嚴重侵害他人隱私權，讓人心生恐懼，影響日常生活及工作，且被害人均受過高等教育，對於身體隱私相當看重，但考量無證據可以顯示林男有將影片散布出去，側錄內容及角度未擴大傷害，最終判林男應賠償3名女同事各15萬元。全案仍可上訴。

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