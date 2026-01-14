　
社會 社會焦點 保障人權

杜拜淘金落空　八大女辱閨蜜「有性病仙人跳」擄人逼吐20萬

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲范姓女子不滿閨蜜介紹的杜拜工作不如預期，夥同男友把閨蜜載到山上要求償還損失。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

從事八大行業的范姓女子不滿閨蜜介紹的杜拜工作不如預期，不但上網公布閨蜜照片，指控閨蜜有性病、搞仙人跳，要同業別再安排閨蜜坐檯賺錢，還聲稱握有閨蜜的不雅片，夥同男友堵人，把閨蜜載到山上逼討工作與精神損失20萬元，台北地檢署14日依散布性影像、恐嚇取財等罪起訴范女和男友。

檢警調查，范女是在2024年3、4月間聽了閨蜜介紹，啟程前往杜拜賺錢，但是實際接觸發現工作內容與先前講好的不符，加上范女自己不慎遺失護照，為了補辦手續，被迫滯留杜拜約1個月，期間范女要求閨蜜賠償工作損失以及精神損害遭拒，沒等到回台灣，就氣得上「黑單公審版」、「全台公審事務所禁發桌」等八大圈社群瘋狂發文。

范女除了公開閨蜜照片、個資，數落閨蜜害她損失在台工作收入，還要在杜拜白花錢，並指稱閨蜜有性病、會製造仙人跳，要同業別找閨蜜去做檯，范女發文引來回響，范女接著公開1張截圖，表示有網友提供1段閨蜜的性影像，閨蜜一看就發現是自己未成年時的影片，擔心曝光而支付3萬元。

范女仍認為自己吃了大虧，回台持續打聽閨蜜行蹤，在2024年7月初，得知閨蜜被外約伴遊的地點後，找焦姓男友假扮白牌車司機到店外堵人，閨蜜誤認上車發現范女也在，已來不及逃離，被載到山上，打電話找朋友湊了11萬元，另外簽下本票擔保償還剩餘款項，閨蜜被送回家之後，擔心住處被范女知道會沒完沒了，趕緊報警。

檢察官調查認為，范女和焦姓男友分別觸犯《個人資料保護法》、《刑法》恐嚇取財得利與妨害自由等罪，其中閨蜜的性影像雖然是范女從杜拜上網公開，但因《兒少性剝削防制條例》明定，國人在海外犯罪一律處罰，因此一併起訴交由法院判刑。

01/12 全台詐欺最新數據

