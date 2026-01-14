恐怖前男友長刀攻擊！警陪她回家遭砍險死　養傷半年獲賠53萬

▲台中彭男持刀砍前女友、員警案件，法院判應賠償員警53萬 。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中一名彭男闖入前女友住家砸屋，又在前女友於現任男友、2名陳姓員警陪同返家時，持33公分長刀衝出來瘋砍，結果造成其中一名員警遭刺到重傷。刑事部分二審判彭男7年3月，陳員提出民事求償103萬，法院判賠53萬。

2024年12月25日、聖誕節當天凌晨，彭男（35歲）持鑰匙闖入前女友李女（35歲）住家，李女因彭男先前已經有想闖進家中行為，正好到派出所聲請保護令，並由現任男友洪男（33歲）、2名健康派出所陳姓員警陪同返屋。

不料，彭男從角落竄出，並拿著33公分長刀朝前女友撲砍，2名員警上前制伏，卻遭其中一名陳姓員警腹部刺殺3次，另名員警見狀上前阻擋，也遭砍傷，好險最終彭男仍被控制。

▲彭男當時警詢時不適被送醫 。（圖／ETtoday資料照）



受傷較為嚴重的陳姓員警，因此導致胸口遭穿刺、腹壁穿刺傷口、皮下氣腫、疑似氣胸、疑似心包膜損傷，好險經醫院急救，才沒發生死亡結果。

陳姓員警事發後到隔年6月25日，均無法上班，還需要看護每日照顧，加上醫療費用以及80萬精神慰撫金，向彭男求償103萬6526元。彭男除了慰撫金有意見，其餘均同意給付。

中院認為，彭男造成陳姓員警嚴重傷勢、造成精神重大痛苦，考量陳員是執法第一線人員，竟遭彭男故意持刀傷害，導致身心受創，更對公權力正常行使造成嚴重影響，但80萬精神慰撫金偏高，認以30萬元較為適當，合計判彭男應賠償53萬6526元，可上訴。