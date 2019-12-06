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摩鐵啪完不滿足...人夫帶她回老家續戰！正宮手刀抓姦　婆婆力挺開門供蒐證

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▲桃園市徐姓妻今年1月間與郭姓男子在摩鐵開房，林姓人夫率員警衝入抓姦，因無證據最後檢不起訴。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲施男與小三大方回家嘿咻，施妻憤而抓姦，婆婆還開門讓她進屋蒐證。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳韻如／台中報導

施姓男子與李姓女子大搞婚外情，2人不但經常上摩鐵開房，施男甚至大方帶李女回到與媽媽同住的住處嘿咻。事後，施男妻子發現2人姦情，並且在婆婆的同意下進房取得衛生紙團，另外也在摩鐵取得證物床單，送檢後也的確驗出施男與李女的DNA。台中地院審理後，將施男依妨害家庭罪判刑6個月、李女則被判刑4個月，均得易科罰金。

判決書指出，施男與妻子結婚30多年，與李女認識僅約1年，但2人卻在2018年4月及5月間分別在摩鐵及施男住處發生關係。施妻事後發現2人姦情，當場氣炸，不但進到摩鐵內蒐集床單及衛生紙團，另外也在經過婆婆同意後，進到施男房內拿走衛生紙團，並對2人提告妨害家庭。

施妻所提供的證物送檢後，均驗出施男及李女的混合型DNA，但2人卻矢口否認姦情，表示2人到摩鐵是為了談業務，並沒有發生關係，還稱施妻是違法取證。

不過，法官審理後認為，施妻是經由婆婆同意進到屋內取證，雖然是屬於私人取證，但並不違法，且目的是在蒐集配偶與他人間之婚外性行為事證，來保全婚姻及健全家庭，具有證據力。

此外，法官還另外查出，施男曾傳送曖昧對話，「雖然累但腦中卻一直思考著，如二人真心相處卻在猜疑著心態，這會陷入痛苦深淵，同時希望妳能信任我，不要懷疑我對妳的心」，而李女則回覆，「老公早安，老公是你給我沒有安全感，我對你是否真心，不用我說你也知」，施男則再回，「老婆早安，我對妳亦是真心真意，並非沒給妳安全感，而我一直強調我不會對不起妳」。

法官認為，2人以「老公」、「老婆」互稱，且內容還談到感情是否真心真意，明顯可以看出2人的關係非常親密，因此不採信2人在摩鐵談業務的說詞，將2人依妨害家庭罪各判刑6個月、4個月，均得易科罰金。全案可上訴。

我沒有遲到，是時間遲到了！

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