辜莞允被控偷拍「鮪魚」給男友看　裸露照竟神秘消失…下場出爐

▲辜莞允和鮪魚因為偷拍裸照風波翻臉打官司。（圖／翻攝自2人Instagram）

記者劉昌松／台北報導

藝人辜莞允被控3月間出外景時，偷拍另一名藝人鮪魚裸照，還傳給男友，涉嫌妨害秘密、散布猥褻物品等罪，雖然鮪魚指控案發後曾找辜對質，一起到通訊行從平板電腦中找到自己的裸露照片，但是不慎被刪除了，因為全案沒有「照片」可供檢警判斷是否裸露、隱私，台北地檢署6日依事證不足等理由，處分不起訴辜和男友。

NONO辜莞允和鮪魚徐瑋吟是在2019年3月間，跟著綜藝節目《愛玩客》團隊到帛琉拍外景，2個年輕女生同住一房，根據鮪魚指控，Nono趁她洗澡、更衣、整理行李時偷拍她裸照，因為鮪魚手機故障，借Nono平板電腦使用時才發現。

▲辜莞允曾為被控偷拍案到警局說明。（圖為資料照／記者陳以昇攝）

辜則辯稱，當時出外景接到許姓男友電話詢問人在哪裡，她就隨手拍了住宿的房內設施，可能因此不小心拍到鮪魚，不過在鮪魚發現後，已經當著鮪魚的面前刪掉，並非有意要拍攝鮪魚的隱私。

但是鮪魚回台後，和律師討論覺得不放心，決定還是找辜出來對質，並且直接到通訊行蒐證，鮪魚堅稱當時老闆也有從辜的手機、平板裡面找到照片，只是在處理過程中，沒有存檔備份，又刪除了。

鮪魚希望檢警能傳喚通訊行老闆，證明曾親眼看到自己的裸露照片，但是檢察官認為，光憑他人描述，無法取代實際的照片，全案因為缺乏照片供判斷內容到底是否涉及隱私、裸露，因此以罪證不足等理由，處分不起訴。

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