獨／交保回到家門口！謝和弦頂16度寒風「霸氣脫光」 　開嗆：柯文哲沒LP

記者黃彥傑、陳韻如／台北報導

歌手謝和弦遭混血妻子舉報呼麻，6日上午移送往新北地檢署，裁定3萬元交保。稍早南華高中校長到場替謝和弦交保，2人快步上車後返家。謝和弦搭車抵達家門口，人都還沒進家門，就頂著16度寒風脫掉上衣，還對記者比了倒讚，面對記者問出不是民眾黨黨員？他竟喊出，「柯文哲沒懶趴」，讓在場記者全傻了眼。

▲謝和弦嗆柯文哲，「沒LP」。（圖／記者黃彥傑攝）

謝和弦6日下午2點左右以3萬元交保，他步出地檢署時面對記者大批守候，表情相當輕鬆自在，似乎對於自己呼麻一事很不以為意，而當他被問到關鍵問題，如對於吸食大麻一事是否有話想對社會大眾、對妻子說？謝和弦則皆已「我愛台灣」，答非所問的4個字輕輕帶過，隨後快步走出地檢署跳上車離開。

《ETtoday新聞雲》記者獨家跟拍，謝和弦搭車抵達家門口，一下車他便不畏16度寒風，隨即脫掉上衣，露出他滿身的刺青，並對著鏡頭歪嘴笑還比出倒讚，當記者再度問及是否有話要說，他便立刻低下頭靠近麥克風說出，「台灣要贏、蔡英文要贏」，讓記者當場傻眼，並追問，「你不是民眾黨黨員？」沒想到他竟語出驚人，「柯文哲沒懶趴」，隨後頭也不回的走進家門，留下一臉錯愕的記者。



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