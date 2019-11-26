拍短裙空姐PO臉書遭告　檢：「雙腿夾緊緊，沒拍到那個」不起訴

▲蔣姓男子今年4月搭機途中，以手機拍攝坐在對面空姐照片上傳臉書卻挨告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

蔣姓男子於今年4月間搭機飛往香港途中，因其座位與空姐正好面對面相望，蔣私下以手機拍攝照片，再將照片上傳至「大家一起FUN民航客機」臉書社團，但照片中卻將穿著短裙的空姐大腿內側隱私部位清楚呈現，空姐怒而提告，蔣男辯稱這個座位感覺很尷尬，且只拍頸部以下位置，沒有刻意拍攝隱私部位；檢方認為無妨害秘密主觀犯意，偵結予以不起訴處分。

檢警調查，今年4月8日上午8時許，蔣姓男子搭乘華航班機飛往香港，飛機起飛前發現，空姐正坐在其對面，兩人相距僅數公尺，蔣男趁機偷拍空姐照片，並上傳至「大家一起FUN民航客機」臉書社團，表示這個座位真是尷尬，但後來空姐查出被拍照片裡的女主角還掛有名牌就是她本人，且拍攝到其大腿隱私部位，質疑蔣男涉嫌妨害秘密因而提告。

蔣男在偵訊時辯稱，他上傳臉書是想覺得與空姐面對面坐感覺很尷尬，當時拍攝照片角度為拍攝臉部，只拍攝頸部以下位置，而且機艙內屬於公共場所，並無妨害秘密意圖。

檢方認為，依據刑法第315條之1妨害秘密罪係為保障隱私權，條文所謂「非公開」，係指不對公眾公開而具有隱密性，所謂「身體隱私部位」係指個人在主觀上不欲為他人所看得見之身體部位，另外，蔣男拍攝位置與空姐之間並無布簾、拉門等適當設備區隔空服員與一般乘客使用空間之界線，難認非公開場所，空姐當時雙膝併攏，未攝得隱私部位，蔣男無妨害秘密之主觀犯意，偵結予以蔣男不起訴處分。

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