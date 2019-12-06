網友揭密「星巴克不敢說的事」　大杯比特大杯划算？加價15元是關鍵

▲星巴克咖啡買大杯比特大杯更划算。（圖／記者許力方攝）



記者柯振中／綜合報導

星巴克是知名的連鎖飲料店，許多台灣人想喝杯咖啡都會到該間店消費。不過《東森新聞》近日報導，雖然特大杯飲料的每毫升單價比大杯飲料還低，但其實到星巴克消費，點大杯會比特大杯更划算。

根據《東森新聞》報導，以單價120元、135元與150元來算，星巴克中杯咖啡每杯350毫升，換算每毫升約為0.34元、大杯咖啡每杯475毫升，換算每毫升約為0.28元、特大杯則是每杯558毫升，換算每毫升約為0.26元。

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▼星巴克咖啡大杯比特大杯划算。（圖／翻攝《東森新聞》）

不過，雖然特大杯咖啡的單價比大杯咖啡的單價還低，但若中杯咖啡升級大杯，價差為15元，多了125毫升，價差約為每毫升0.12元，但大杯咖啡升級特大杯後，價差依然是15元，但只多了83毫升，換算下來每毫升價差為0.18元。

▼星巴克中杯、大杯與特大杯飲料的每毫升價格。（圖／翻攝《東森新聞》）



依照這種算法，中杯升級大杯的話，15元大概多了5口咖啡的量，但如果是大杯升級特大杯，則大概只有3口的量。

不過，依照星巴克官網的容量標示顯示，中杯拿鐵的量為354毫升，大杯的量為473毫升，特大杯則是約591毫升，每杯的容量差距約為118毫升，沒有存在加同樣的價格但多出不同容量的情況。

至於超商咖啡是否有同樣的情況？以全家、7-ELEVEN的拿鐵咖啡價格來看，小杯咖啡價格為35元，中杯則是45元，大杯55元；而小杯升級中杯差了120毫升，中杯升級大杯也是差120毫升，換算下來升級咖啡每毫升的價差約為0.08元，價差也是相同。

▼超商的小杯、中杯、大杯價差與容量相等。（圖／翻攝《東森新聞》）



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