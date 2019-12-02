新城站變身太魯閣展示館　手機掃瞄QR CODE下載地圖帶著走

▲▼太管處與台鐵新城站攜手合作以太魯閣國家公園美景來迎接各國遊客，也讓離開的遊客再次回味太魯閣的美景。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

如果您最近搭乘火車到新城（太魯閣）站，一下車走在地下道就可以看見太魯閣國家公園美景出現在眼前。這是太魯閣國家公園管理處與台鐵新城站攜手合作以美景來迎接從新城站到太魯閣國家公園的各國遊客，也讓從新城站離開的遊客再次回味太魯閣的美景。

新城（太魯閣）車站是離太魯閣國家公園最近的車站，是太魯閣的大門，許多遊客都從新城站造訪太魯閣國家公園，旅程結束也會從這裡離開。台鐵新城站無償提供地下道及車站大廳牆面，而太魯閣國家公園管理處則規劃製作展示設施，把太魯閣的自然與人文美景延伸到新城站，將車站大廳及地下道變身為展示館，帶給遊客美好的旅遊體驗，也提供太魯閣國家公園的遊憩資訊。

車站地下道4道牆面分別規劃「海崖」、「峽谷」、「高山」及「太魯閣人」4項主題，因此以簡短的詩文搭配大幅的圖片來呈現主題，讓旅客邊走邊欣賞，包括太魯閣國家公園最具特色的清水斷崖、太魯閣峽谷地形、高山地景與生態，以及太魯閣族文化與古道、中橫的歷史，帶給遊客太魯閣美景的印象，也可以在短時間概略了解太魯閣國家公園的特色。

▲新城車站於2024年改建完成啟用，車站外觀以太魯閣的高山峽谷意象建造。

至於車站大廳一樓票閘口旁的牆面上，除了太魯閣峽谷美景圖之外，還有「太魯閣歡迎您」的中文、太魯閣族語及其他16種文字來歡迎各國遊客造訪。而這16種文字分別是英文、日文、韓文、泰文、印尼、德文、法文、西班牙、義大利、荷蘭、土耳其、越南、馬來文、印度、緬甸、俄羅斯，都是近年來台人數最多的國家語言。此外，車站大廳牆面還設置太魯閣國家公園全區遊憩圖，以景觀圖片介紹各景點特色。還可以用手機掃瞄地圖上的QR Code，下載地圖帶著走，隨時於旅程中使用。

太魯閣國家公園管理處表示，新城（太魯閣）車站於103年改建完成啟用，車站外觀也是以太魯閣的高山峽谷意象建造，而站內則已有花蓮在地藝術家陳彥君，用窯燒玻璃技法翻製水墨畫家馬白水6件作品組合成的「太魯閣之美」巨幅作品，高掛在車站大廳的牆面上。再加上此次的展示，使整個車站從裡到外，更增添太魯閣國家公園的氣息。

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