AirPods Pro買回家秒被阿金咬爛！超慘4格漫畫瘋傳　網笑炸：耳機別放地上

▲ 原PO在網路上訂好耳機，就等著取貨。（圖／翻攝自推特／@drivethecat，下同）

記者陳宛貞／編譯

蘋果藍芽耳機AirPods Pro在南韓定價32.9萬元（約新台幣8414元），上月13日上市後吸引許多民眾購買。日前一名網友開開心心領了新買的耳機回家，馬上拆封使用，沒想到稍不注意，昂貴的耳機就被愛犬當成骨頭咬爛。簡單明瞭的4張照片在網路上瘋傳，讓許多網友哭笑不得。

一名南韓推特網友2日上傳4張照片並寫下，「4格漫畫」。第一張照片可見，他在網路上事先訂好AirPods Pro，就等著到店取貨；第二張照片便是開封後全新的耳機。第三張照片中，他飼養的黃金獵犬以無辜的表情回望；第四張則是被咬得殘破不堪的2支入耳式耳機。

這則貼文短短3天內獲得1.6萬次轉推和5千多個愛心，在網路上引起熱議。網友紛紛留言表示，「啊啊啊啊啊，可愛就可以算了嗎」、「你愛耳機勝過愛牠，牠嫉妒了，臉上寫著『我下次還是會這樣』」、「這個傢伙TT但好可愛..牠的牙齒沒受傷吧？」、「這隻毛絨絨的傢伙TT」、「我也發生過2次，所以我懂你的心情，在那之後我再也不把耳機放地上」。

不少網友因為狗狗的表情忍不住笑出來，但也安慰原PO，「還好沒吞下去，不然後續處理更麻煩。」原PO也回應，「對，還好沒有吃下去。這真的是不幸中的大幸了。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。