手機短命的10大地雷！　隨意丟進包包、放窗邊被陽光直射都是NG動作

▲讓手機壞掉的10大地雷。（圖／取自免費圖庫pixabay）

財經中心／外電報導

現代人每天生活脫離不了手機，保有良好的使用手機習慣，就能讓手機維持最佳狀態，以下有十個可能會縮短手機壽命的壞習慣，大家可以自我檢視，有沒有不小心踩到地雷。

1.隨便下載來路不明的軟體

當手機上的推薦App廣告跳出，應該根據該軟體的評價、來源，多做些了解，而且如果來源不清楚就直接點進去，可能會間接損壞手機。

2.未定期更新軟體

App軟體可說是智慧型手機的靈魂，當跳出提示該更新軟體時，應儘早完成更新的動作，降低手機故障問題。

3.用副廠電池取代原廠電池

手機電池可以說是手機的心臟，如果你今天使用的是一顆來路不明或非原廠的電池，那麼手機的使用壽命就會大幅縮短。

4.使用山寨仿冒的充電器或廉價耳機

手機電池算是智慧型手機的消耗品，但若是經常使用仿冒品，不僅會損害手機孔，更可能引起配件不合的手機爆炸事件。

5.沒有清理手機內部

手機開封使用後，會有許多灰塵和污垢會跑進手機內部，使手機的使用速度變慢，如果不會的話，可以請專業人士幫忙。

6.隨意將手機丟入包包內

如果包包內的汙垢太多，應將手機先用乾淨的袋子裝著，可避免對手機的損害。

7.自己亂清理手機孔

有些人為了省錢，會隨意拿針將灰塵勾出來，但建議尋求專業人士的協助，因為手機孔其實很脆弱，這樣隨便戳很有可能會壞掉。

8.手機放窗邊讓陽光直射

如果將手機放在窗邊，可能會造成手機過熱，影響電池及工作效率，，甚至還會損壞系統單晶片。

9.把手機放入褲子口袋

當人體坐下時，屁股會呈現一種彎曲的弧度，如果你長期都這樣把手機放在後口袋中（尤其是很薄的手機），久了手機很有可能會出現彎曲變形的問題，而且手機孔若是朝下，還會跑進許多灰塵。

10.開擴音講電話

根據國外一項研究指出，2017年有40%iPhone被偷都是因為把手機放在手上，並打開擴音接電話時被搶，尤其是在熱鬧的地方，使用這種方式講電話會變得更危險。

以上都是國外網站《Bright Side》整理出的縮短手機壽命的壞習慣，有的可能是大家疏忽了，有的可能是大家沒想到的，供大家參考。

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