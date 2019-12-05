遊綠島遺失手機急死了！警以臉書找回　外籍客直誇：太神了

▲▼員警透過當地臉書社群協助找到遺失手機物歸原主，2名外籍遊客頻頻感謝並誇台灣警察實在太神了。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

1男1女2名西班牙籍遊客日前來台旅遊，並跨海到綠島欣賞島嶼風光，一路玩得忘情，卻不慎將存有珍貴旅遊照片的手機遺失，2女焦急萬分言語不通又人生地不熟只得向警方求助，當地分駐所員警陪同尋找也是毫無所獲，最後員警靈機一動，透過當地臉書社群協助，最後終於找到遺失手機物歸原主，2名外籍遊客頻頻説感謝並誇：「台灣警察實在太神了」。

2名外籍遊客日前下午約6點左右，神色慌張地跑到綠島分駐所，以生澀英語向員警報案稱其手機遺失，無奈當時員警也不甚通曉英語，故現場一陣雞同鴨講，此時所長林顯宗突然靈機一動，使用手機的翻譯軟體，試圖以各種語言與該2名外籍旅客溝通，才知道原來這兩位外籍旅客來自西班牙。

其中年約20歲女性遊客NURIA與其男性友人POL來台自由行，並至綠島旅遊，行程中一路欣賞美麗海景及浮潛景色，並將這些珍貴回憶全都紀錄在手機裡；另外手機內亦儲存著聯繫在台友人之電話資料及訂房、機票相關紀錄，但卻在旅途中不慎遺失，其結果可能將導致日後行程延宕。情急之下，2人前往綠島分駐所尋求警方協助，但當下因為語言不通，無法順利受理，所長林顯宗一時突發奇想，使用手機的翻譯軟體並嘗試以各國語言溝通，終於在出現西班牙文時，報案之NURIA與POL始面露開心表情，頻頻稱「yes」，進一步詢問才得知該2名外籍旅客來自西班牙。

員警表示，2人於當日下午17時許，在綠島南寮石朗浮潛區涼亭休息欣賞海景，離開時不慎將隨身攜帶之手機遺落路上某處，遂陪同2人沿途尋找，但一無所獲，正當想放棄時，正巧所長林顯宗在臉書「就是愛綠島」社團中發現，有一名王姓網友拾獲手機一支PO網認領，於是將該PO文中之手機照片提供給二人指認，當場確定是其所遺失之手機，所長隨即連絡拾得人王姓網友，順利將遺失之手機交還給NURIA與POL。

NURIA與POL2人表示，在來台前便聽聞臺灣重人情味，此次旅遊多日對於台東好山好水早已流連忘返，尤其遺失手機後在員警熱心協助下竟能失而復得，讓2人讚嘆不已，直呼台灣警察太神了。

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