換掉4年舊機！他一試face ID…「戴口罩、剛睡醒」都臉盲：還是愛指紋辨識

▲原PO覺得指紋辨識還是比face ID好用。（示意圖／記者范家宏攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

很多人都習慣手機上鎖，從以前的密碼鎖到指紋辨識，再到現在可以用臉部辨識，讓人深深感受到科技進步。一名網友卻發文表示，他最近把用了4年的舊手機換掉，新手機就是臉部辨識，但出門如果戴著口罩，或剛睡醒、眼睛還沒全睜開就打不開螢幕鎖，忍不住直呼「有人也覺得手機指紋辨識比較好用的嗎？」

這位網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊，「有人也覺得手機指紋辨識比較好用的嗎？」文中表示，他最近把用了4年的舊手機換掉，新手機就是face ID，「可是如果出門戴著口罩，或者剛醒眼睛都還沒完全睜開的時候，就沒辦法打開螢幕鎖。」

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原PO就說，結果他換手機之後，手動輸入密碼的機會反而增加很多，「不像之前用指紋辨識手按著就可以了，不方便拿手機只是要瞄一眼的時候也很方便，有人也這麼覺得嗎？」

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▲臉部辨識推出時掀起一陣熱議。（示意圖／記者洪聖壹攝）

看到貼文後，馬上就有人認同原PO，「一年多前本來6還可以再戰，但後續指紋拿掉就特地換了8，刷臉超麻煩常戴口罩的話，face ID很不實用」、「躺在床上臉剩一半也不能辨識，煩屎，我就是討厭face ID」、「看我同事工作戴口罩卻無法打開，就不敢換手機」、「+1超討厭face ID，常常辨識不出來，尤其早上想關非內建的鬧鐘還要打密碼」、「face ID認不出素顏的我：））氣死。」

不過也有很多手汗族表示，face ID是一大福音，「對有手汗的人來說，指紋辨識有等於沒有」、「我有手汗，還是臉部好用」、「手汗人覺得face ID比較好」、「汗皰疹：我才不想指紋解鎖。」不少人希望兩種都有，「希望兩個都有」、「為什麼不並行就好。」

但就有網友留言直呼，「其實不用等感應不到才能解鎖 按face ID的字樣就可以輸入密碼了」、「Face ID可以學習的，我現在戴安全帽、戴口罩、敷臉都可以順利解鎖」、「face ID我都設兩種，沒這問題」、「我之前戴口罩都不給過，幾次之後戴口罩face ID就可以解鎖」、「等屏下指紋辨識再換，face ID只是噱頭沒什麼用。」

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