多元訓練健康為本　永康警健身館、桌球館啟用顧健康！

▲台南市警永康分局舉辦「永保安康健身館」暨「桌球館」啟用揭牌儀式，邀請熱心捐贈的在地企業到場共同見證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局12月5日上午舉辦「永保安康健身館」暨「桌球館」啟用揭牌儀式，邀請熱心捐贈的在地企業到場共同見證，並由副局長林金郎及分局長呂世明代表警察局、分局，頒發感謝狀及紀念品，感謝羅崑丁、林國珍2位董事長及總經理黃敏傑的慷慨公益。

永康分局4樓的健身館，由裕茂工業公司羅崑丁董事長主動提議全額捐贈，交由萬寶隆空間設計公司協助規劃設計及施工，從無到有，歷經1個月終於落成。羅董事長表示，他特別體會到健康的重要，而警察上班時間不固定又勞累，養成運動習慣維持健康很重要，因此決定建造一個讓員警方便運動的地方。

而分局5樓，則由國航企業公司、現任永康警友辦事處主任林董事長國珍，於日前捐贈4組桌球桌及發球機，供員警勤餘時間揮拍交流，成功帶動運動風氣。林董事長表示，非常感謝永康員警平時為這塊土地守護治安及維護交通，桌球是不受氣候影響的室內運動，相當方便，因此捐贈桌球桌，可以鼓勵員警多運動，保持身心健康。

永康分局長呂世明表示，特別取名「永保安康」，就是要每位員警都能保有健康！進而為治安工作貢獻心力，警察局非常重視員警的身心健康，遇有員警因疾病身故，都是大家所不願見的沉痛，因此特別感謝3位優秀企業家的熱心公益，為永康員警的身心健康注入一支強心劑。最近氣候早晚較寒，他也呼籲員警同仁外出執勤時要多保暖，尤其選舉期間，各項安全維護工作、交通疏導勤務漸趨繁重，希望同仁多注意自身狀況，勤餘適時運動，以常保健康。