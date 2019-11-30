用安全來傳遞美味更敬業　永康警向外送員交安宣導

▲隨著美食平台外送產業在台灣快速崛起，美食外送員騎機車穿梭於大街小巷，搶時間傳遞幸福的美味，導致車禍案件接連發生，永康分局進行交安宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

隨著美食平台外送產業快速崛起，各美食平台外送員騎機車穿梭於大街小巷，只為在最短的時間內，傳遞幸福的美味，導致車禍案件接連發生，11月29日永康分局配合台南市勞工局職安健康處所舉辦外送人員之交通安全暨勞動法令宣導會課程，向外送人員進行職業安全及交通安全宣導活動。

此次宣導，市府勞工局職安健康處為維護外送員之安全，對於外送人員職業安全法規、勞動基準法規詳加解說，亦對食物外送必要之安全衛生教育、如何降低職業災害發生、法律扶助等相關職安觀念，確保外送員勞動權益。

另永康分局分析外送員交通事故態樣，製作投影片並播放事故案例影片，提醒外送人員疲勞駕駛、拚接單搶快、行駛時分心使用手機，是外送時最常發生的狀況，也是容易發生事故的隱憂，切勿為搶時間而忽略自身的安全，遵守交通規則，過路口禮讓減速，寧可多等一分鐘，絕不搶快一秒鐘，才不會接的罰單跟點餐單一樣多，獲得與會外送人員反應熱烈，紛紛舉起大拇指說「讚」。

永康分局長呂世明表示，美味當建立在安全之上，深信顧客端都能體諒外送人員辛勞，外送接單很辛苦，交通安全更重要，並呼籲外送員人行車遵守「不為搶快忽略行車安全」、「騎乘機車不要使用手機」、「不鑽車縫」、「不超速」、「不闖紅燈及違規轉彎」的五不，並確實遵守交通安全規則，多一分注意，減一分災禍，安全比準時送達還重要，讓幸福的美味，安全又友善。