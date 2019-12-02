「活力台東-健康有機」　農產品展售及食材友善發表

▲榮獲食材獎1星的宏昌客家菜館。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

為推動台東健康有機及優質農業品牌，台東縣政府農業處將於12月6、7日連續兩天在鐵花新聚落行人徒步區，舉辦「2019台東農產品展售會及食材友善餐廳發表典禮」，活動中將由在地50家小農展售在地當季、有機友善的農特產品，還有精彩表演、秒殺．限時搶購活動，縣長饒慶鈴歡迎民眾及遊客參與購好物送好禮。

▼現場亦有台東當地農產品展售會。（圖／記者楊鈞典翻攝）

台東縣政府農業處指出，展售項目有米、茶、咖啡、紅藜、薑黃、有機蔬果等，推廣台東健康農產。現場同時安排小農生產的農特產品拍賣會，義賣所得全數捐予縣內公益團體，展現小農們關懷弱勢團體的心意。為鼓勵餐廳業者能使用在地有機或友善耕作的食材，符合綠色飲食、永續經營指標，縣府農業處說，「台東食材友善餐廳」徵選活動，共有3家餐廳獲選最高榮譽「標章獎」，18家餐廳獲選「食材獎」，參選店家高達25家，顯示越來越多台東餐廳業者對於環境、在地食材及安心飲食的觀念，已逐漸提升。

農業處表示：榮獲標章獎得主：七里坡紅藜養生料理餐廳、聖母健康農莊、及池上鄉農會；食材獎(3星)由七里坡紅藜養生料理餐廳得獎；食材獎(2星)則有：關山鎮農會米國學校、成功鎮農會餐飲部、池上鄉農會、聖母健康農莊、聖母健康會館、知本金聯世紀酒店、知本開喜小吃部、漁采割烹料理、旗遇海味館；食材獎(1星)則有宏昌客家菜館、正一茶園、鯊魚黑幫餐廳、尖峰餐廳、財團法人孩子的書屋文教基金會附設擊壤歌等5家入選。

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