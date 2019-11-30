保障用路人權益　永康警12月1日起加強取締違規停車

▲台南市警永康分局將於12月1日起，針對轄區中華路及大灣路段等違規停車熱點加強執法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

依據各交通事故發生之主要肇事原因，除未依規定讓車、未注意車前狀況及違反號誌管制指示外，更有因路邊違規停車，車輛閃避時發生之事故，違規停車除影響直行車輛動線外，亦可能於轉角處阻礙轉彎車輛視線，致生重大交通事故，影響市民用路權益甚鉅，不可不防。

台南市永康區與東區、安南區、仁德區及新市區交界，為台南市交通樞紐，轄區有永康及大灣2處交流道，並由台1線及台20線貫穿整區，交通流量之大，不言而喻。交通安全向來為永康分局所重視，據統計，永康區中華路2019年度迄今已發生160餘件交通事故，永康分局表示，違規停車易造成汽、機車爭道，提高事故風險，期盼藉由勸導及取締等手段，循序漸進地使駕駛養成良好、正確的交通觀念。」，永康分局將於12月1日起，針對轄區中華路及大灣路段等違規停車熱點加強執法。

永康分局提醒，自2015年7月1日起，併排停車依道路交通管理處罰條例第56條第2項之規定，處新台幣2400元罰鍰，請民眾養成良好停車習慣，除節省荷包外，亦可保障用路人權益，請各位駕駛留意。

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