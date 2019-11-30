▲台東食農生活日親自然Living 享受在地食材吃出健康。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

為推廣食農教育生活日體驗活動，台東縣政府農業處30日起連續2天在卑南鄉初鹿牧場舉辦好食光食農教育生活日活動，由於台東縣民眾及持有在台東工作證者都可以免門票入園，吸引民眾踴躍參加，享受牧場好風光之外，「食農生活．好Farm 心」闖關活動也受民眾青睞。

台東副縣長張志明表示：以戶外野餐的方式推動食農教育，讓民眾在品嚐食物和體驗過程中，熟悉台東的物產食材、生產方式、種植者的故事等知識。許處長推薦民眾要吃在地、享當季的農產，認識在地農作，品嚐最新鮮的美味，共同支持台東在地小農，享受最新鮮的食材，「看見食材，吃出健康」！並指出，台東環境得天獨厚，相信「越在地、越國際」。所以努力推動有機農業、小農耕作，截至目前為止，有機栽培農戶有193戶，種植面積有793公頃；友善栽培農戶有329戶，面積506公頃。



縣府農業處提醒民眾如果錯過今天的活動，還可以參加12/1日的活動，從上午9點30分起到下午2點30分截止，凡出示身分證開頭為V、出生地及戶籍登載為台東縣，或工作證為台東縣者，即可享免費入園，停車費則自行負擔。