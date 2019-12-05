世界最奇葩藝術！用「膠帶把香蕉黏在牆上」 ...竟以365萬賣出

▲名稱為「喜劇演員」（Comedian）現正在美國邁阿密巴塞爾藝術博覽會展出。「喜劇演員」共有3套，2套已以12萬美元價格售出，第3套價格則拉抬到15萬美元。。（圖／翻攝自artist news）



實習記者周依儒／綜合報導

2019邁阿密巴塞爾藝術展（Art Basel Miami Beach）日前出售一件藝術品，不過令人訝異的是這件藝術品不是什麼曠世鉅作，也並非歷史悠久的珍藏品，竟然只是一個用封箱膠帶將一根普通香蕉黏在牆壁上的「傑作」，且售價竟高達12萬美元（約365萬新台幣），還有一件作品目前則已經拉抬到15萬美元（約457萬新台幣）。

據CNN報導，這件藝術品由義大利藝術家莫瑞吉奧（Maurizio Cattelan）所創作，名為「喜劇演員」（Comedian）的「畫作」，作品共有3套，2套已以12萬美元價格售出，第3套價格則拉抬到15萬美元。莫瑞吉奧僅在邁阿密當地的小雜貨店購入普通香蕉，再用封箱膠帶黏到牆壁上，就完成他的創作，並交給他熟悉的帕洛丁畫廊（Perrotin Art Gallery）送到巴塞爾藝術展。

▲Maurizio Cattelan。（圖／美聯社）



這幅「喜劇演員」的說明指出，莫瑞吉奧從一年前就開始構思一個外型像香蕉的雕刻品，因此每次出門旅行時，都會帶著一根香蕉掛在飯店房間的牆壁上來尋找靈感，思考過各種雕刻素材後，最後他才決定使用最原始的靈感。

帕洛丁畫廊的創辦人帕洛丁（Emmanuel Perrotin）表示，「香蕉除了是全球貿易的象徵，也是性行為的暗示，因此這是非常幽默的經典裝置，藝術家將平凡的物體便成了藝術品，既讓人高興也諷刺。」不過，既然是真的香蕉就有爛掉的風險，莫瑞吉奧提醒購買的收藏家，若是香蕉開始腐壞，請自行更換，他們不會再幫忙協助清理。

▲今年9月失竊的金馬桶「美國」。（圖／美聯社）



莫瑞吉奧的作品總是帶有幽默感，他經常以簡單的雙關語為基礎來進行創作，英國布倫海姆宮（Blenheim Palace）9月時被偷走的金馬桶「美國」就是出自他的作品。另外，這次的「喜劇演員」也是莫瑞吉奧15年來首次將藝術品放上藝術展展出。

