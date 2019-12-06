川普又提「火箭人」…因為金正恩愛射火箭　北韓爆氣：你才老番癲加三級！

▲川普與金正恩今年6月在板門店見面。（圖／朝中社）



記者王致凱／綜合報導

美國總統川普日前出席北大西洋公約組織（NATO）高峰會時提到，「金正恩喜歡測試火箭武器，所以我叫他火箭人」，「如果有必要，美國將使用武力」，引起北韓不滿。北韓副外相崔善姬5日警告，如果川普繼續用類似言論挑釁北韓，那他就是「老番癲加三級」。

《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，川普3日在北約峰會時重提2年前替金正恩取的綽號「火箭人」（Rocket Man），解釋之所以這麼稱呼他，是因為「他熱衷於測試他的武器系統」。

然而，平壤顯然不認為這有什麼好笑的。北韓外務省副相崔善姬5日透過官媒朝中社（KCNA）發表回應說，「美國總統竟膽敢使用隱喻諷刺，對我們共和國不敬。」崔善姬說，如果川普故意使兩年前的言語之戰重現，將是一次非常危險的挑釁。

崔善姬表示，「如果他刻意用言語放大眼前危機中互相對抗的氣氛，我們不得不認為，他老番癲症狀又開始惡化了」（ the dotard started to be senile again）。

崔善姬說，外務省無法忍受川普在如此高度敏感的時刻，脫口說出不適當的言論。她說，「如果威脅動用武力和隱喻諷刺只是口誤，那還算幸運，但如果是刻意為之，那問題將有所不同。」

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