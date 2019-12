川普又提「火箭人」…因為金正恩愛射火箭　北韓爆氣：你才老番癲加三級！

▲川普與金正恩今年6月在板門店見面。(圖/朝中社)



記者王致凱/綜合報導

美國總統川普日前出席北大西洋公約組織(NATO)高峰會時提到,「金正恩喜歡測試火箭武器,所以我叫他火箭人」,「如果有必要,美國將使用武力」,引起北韓不滿。北韓副外相崔善姬5日警告,如果川普繼續用類似言論挑釁北韓,那他就是「老番癲加三級」。

《華盛頓郵報》(The Washington Post)報導,川普3日在北約峰會時重提2年前替金正恩取的綽號「火箭人」(Rocket Man),解釋之所以這麼稱呼他,是因為「他熱衷於測試他的武器系統」。

然而,平壤顯然不認為這有什麼好笑的。北韓外務省副相崔善姬5日透過官媒朝中社(KCNA)發表回應說,「美國總統竟膽敢使用隱喻諷刺,對我們共和國不敬。」崔善姬說,如果川普故意使兩年前的言語之戰重現,將是一次非常危險的挑釁。

崔善姬表示,「如果他刻意用言語放大眼前危機中互相對抗的氣氛,我們不得不認為,他老番癲症狀又開始惡化了」( the dotard started to be senile again)。

崔善姬說,外務省無法忍受川普在如此高度敏感的時刻,脫口說出不適當的言論。她說,「如果威脅動用武力和隱喻諷刺只是口誤,那還算幸運,但如果是刻意為之,那問題將有所不同。」

