眾院議長指示：起草彈劾條款　川普嗆民主黨「快點阿！要彈劾我就現在」

▲川普堅稱自己沒有任何不當行為，反嗆民主黨要彈劾就快點。（資料照／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國眾議院主導對川普發起彈劾調查，日前已經將調查報告送交眾院司法委員會。美國眾議院議長裴洛西5日公開宣布，要求司法委員會起草彈劾川普條款。裴洛西隨後又在例行記者會上表示，彈劾總統是了維護憲法，並非出於政治考量。川普則趕在裴洛西宣布彈劾進度前向民主黨嗆聲稱，「要彈劾我就趁現在，快點！」。

裴洛西（Nancy Pelosi）5日上午在國會山莊發表聲明，明確指示眾議院司法委員會主席納德勒（Jerry Nadler）起早彈劾川普條款，指川普讓國會「別無選擇」。她在聲明中提到，「事實毫無爭議」，「總統濫用職權，為了牟取個人政治利益，犧牲了我們的國家安全。」

眾議院情報委員會先前公開的彈劾調查報告內容指出，川普濫用職權，為牟取政治利益而罔顧國家安全與利益，以對烏軍事援助為要脅，施壓烏克蘭政府調查政治對手、前副總統拜登父子，並且刻意妨礙國會調查。

▼裴洛西說，彈劾案與政治無關，完全是為了捍衛美國憲法。（圖／達志影像／美聯社）



起草彈劾條款是整個彈劾過程中的關鍵一步。眾議院司法委員會有權起草和表決彈劾條款，通過後將再交付全體眾議員進行簡單多數表決。一旦條款在眾議院獲得多數票同意，即代表眾院正式彈劾川普總統。

司法委員會將依照每一項指控分別擬定條款，並逐項進行表決。CNN報導指出，目前民主黨考慮的指控內容包括濫權、賄賂和妨礙國會調查。

假使眾院院通過彈劾，下一步將由美國首席大法官主持參議院審判，屆時若有三分之二以上參議員認定川普有罪，即代表川普被免除總統職務。

司法委員會4日已經舉行過一次聽證會，聽取4位憲法專家意見，判斷川普的行為是否足以被彈劾。根據美國憲法的解釋，足以被彈劾的行為包括叛國、賄賂或「其他嚴重罪行和輕罪」（other high crimes and misdemeanors），這段話也讓國會能夠靈活地調查針對總統的一系列指控。

在裴洛西宣布彈劾案進度後，眾院司法委員會也宣布9日將再舉行一場聽證會，內容是聽取律師說明證據。

川普則堅稱從未做出任何不法行為。他5日一早就透過推特表示，「如果要彈劾我就現在，快一點，這樣我們才能在參議院公平審判，我們國家才能快點重回正軌。」裴洛西發表聲明後，川普又回擊，「共和黨從未如此團結，我們會取得勝利。」

事實上，民主黨雖然在眾議院佔多數議席，但參議院仍是由共和黨把持，因此民主黨若想取得三分之二參議員同意，仍有一定難度。

另一方面，由於美國2020年大選將同時改選眾議院所有議席，裴洛西稍早前主持每周例行性記者會時，被問到是否擔心部分民主黨議員表態支持彈劾，恐怕遭選民強烈反彈？

裴洛西則表示「我們就職時都曾宣誓要維護和捍衛憲法」，發起針對總統的彈劾調查是為了「維護憲法」，與政治立場絕無關連，因此她對此並不擔心。

此外，當裴洛西結束記者會離場前，現場有一名記者提問「議長女士，你是否仇視川普？」裴洛西停下腳步並嚴正駁斥說，「我並不仇視任何人」。

隨後，裴洛西又重新走回麥克風前說，「在拯救憂心槍枝暴力的孩子方面，我認為總統是一位懦夫；當他不同意我們引以為傲的夢想家計畫時，我認為他是殘酷的；我認為他否定氣候變遷危機的存在，但這些都是關於選舉。」

她繼續說，「彈劾則是關於美國憲法，以及總統背棄自己誓言的事實。」裴洛西表示，她做為一名天主教徒，不會仇恨任何人，也不喜歡旁人對她用仇恨這個字眼。她最後說，「所以，不要用這個詞來惹我」，接著走下講台離開現場。

▼眾議院先前已經舉行過多場公開聽證會。（資料照／達志影像／美聯社）



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