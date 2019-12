口服避孕新藥「星形膠囊」！只要吃一次　藥效維持一個月

▲目前市面上的口服避孕藥雖然方便、便宜,但缺點是若沒有按時服用,效果可能會大打折扣。(圖/CFP)



記者王致凱/綜合報導

口服避孕藥丸是許多人青睞的有效避孕方式,缺點是必須每天記得服用,否則很有可能意外「鬧出人命」。美國研究團隊開發一種每月服用一次的新型口服避孕藥,宣布已經完成動物活體實驗,未來有機會提供給女性另一種長期避孕的新方式。

綜合外媒報導,由比爾及梅琳達•蓋茲(Bill and Melinda Gates)贊助的研發團隊耗資1300萬美元開發新型口服避孕藥,目的是研發出每月只需要服用一次的避孕藥丸,期待能提供許多開發中國家更佳的節育方案。儘管距離真正上市還需要至少數年時間,但研究團隊宣布已經完成了關鍵的動物活體實驗。

目前,女性如果希望長期維持避孕效果,通常會選擇每周使用一次的避孕貼片、每月一次的陰道環,或是效果能持續數年之久的宮內節育器;而最便宜且方便的口服避孕藥則不能算是「長期避孕」方案,因為藥物通常一天內就會被身體代謝,必須每天定期服用才能維持效果。

報導指出,研究團隊製造出一種可裝入膠囊的藥物輸送系統,其膠囊大小不超過普通的魚油片劑。當吞下這種藥丸後,膠囊溶解並釋放出一種六臂星形的聚酯結構,這種結構能在胃裡停留至少三周時間,並持續釋放出防止懷孕的激素。

日前,哈佛醫學院的特拉弗索博士(Giovanni Traverso)和麻省理工的基爾坦(Ameya Kirtane)等研究者將成果發表在《科學轉化醫學》(Science Translational Medicine)期刊上。

據報導,研究團隊對6頭母豬進行兩種新藥物測試,之後觀察母豬體內的激素水準,然後將數據與5頭每天服用口服避孕藥的母豬激素水準互相比較。研究發現,相比普通口服避孕藥,兩種新藥的激素釋放速度更慢、時間更長,直到第21天,仍與口服避孕藥在第一天的表現相當。

匹茲堡大學婦產科與生殖科學系的計劃生育專家碧翠斯•陳(Beatrice Chen)表示,這種新藥有很大的潛力,但在進行人體實驗前,仍得進行許多其他的安全性實驗,包括驗證不同種類賀爾蒙的合適劑量、膠囊的溶解程度如何,以及膠囊是否在所有人體內的溶解方式均相同。

