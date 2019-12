才警告美國「聖誕禮物」　最新衛星圖曝：北韓測試「西海衛星發射場」引擎

▲西海衛星發射基地在3月恢復正常狀態。(圖/路透社)

記者林瑩真/綜合外電報導

美國總統川普日前稱北韓領導人金正恩為「火箭人」,引發北韓不滿,提醒「即將到來的聖誕節禮物會是什麼,全看美國的決心」。如今最新的衛星圖曝光,北韓主要飛彈試驗場「西海衛星發射基地」出現新活動,與北韓對美國的聲明一致。

綜合外媒報導,北韓2018年拆除西海衛星發射基地(Sohae Satellite Launching Station),以此向美國示好。不過今年3月,美國專家指出,西海衛星發射基地又恢復到正常作業狀態。

近來美韓關係緊張,川普在北大西洋公約組織(NATO)高峰會上稱「金正恩喜歡測試火箭武器,所以我叫他火箭人」,引發北韓不滿。北韓外務省副相崔善姬回應若川普持續言論挑釁,那會引發嚴重問題。

北韓外務省美國事務副相李泰成也表示,美韓無核化談判陷入膠著的問題應歸咎於美國,若美國在年底期限前仍不改採正確態度,「即將到來的聖誕節禮物會是什麼,全看美國的決心」。南韓媒體分析,北韓此言恐怕是要發射洲際彈道飛彈(ICBM)及重啟核試。

News: A new satellite image captured by @planetlabs indicates North Korea may be preparing to resume engine tests at Sohae, per @ArmsControlWonk.



Trump touted Kim's pledge to dismantle the site after their Singapore summit but image shows new activity.https://t.co/LtDYihMtBb