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台東義消「縣楷模」甄選　努力朝一鄉一高級救護隊目標

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▲台東縣義勇消防總隊於日前辦理「108年度下半年義消幹部座談會」。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲台東縣義勇消防總隊於日前辦理「108年度下半年義消幹部座談會」。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣義勇消防總隊於日前辦理「108年度下半年義消幹部座談會」，會議中由縣長饒慶鈴頒發縣內榮獲「內政部消防署108年度義消救災能力考核」全國第1名及各組全國前30名之獎項。饒慶鈴除了感謝義消弟兄的犧牲奉獻，並允諾將補充100名警消人員，同時，消防緊急救護的延伸，未來台東縣將努力朝1鄉1高級救護隊的設置，希望提升緊急醫療的水準，提高縣民平均餘命。

值得一提的是，今年5月26日內政部消防署蒞縣進行義消救災能力考核，台東縣義消受測之總秒數經計算後，總秒數進步約155餘秒，本縣總秒數為5,446秒(第二名為9,134秒)且本次甲乙丙各組30名人員皆進入全國前30名，各組前10名幾乎讓台東縣義消選手囊括，成績斐然。義勇消防總隊邱總隊長榮賢亦對本縣參賽人員大發獎勵金給予所有義消弟兄姐妹最好的鼓勵。

饒慶鈴除了對義消總隊邱總隊長及獲獎弟兄予以祝賀外，對於台東縣消防局消防及義消同仁在管局長及邱總隊長率領下，組織逐漸健全且所參與中央辦理各項競賽及評鑑皆能屢獲佳績，為本縣爭取莫大榮耀予以高度肯定。並指出在議會及各界鄉親大力支持下，台東縣消防局增設豐田分隊以及為配合南迴隧道通車，即將在12月12日於達仁鄉隧道口成立達仁分隊與「達仁義消分隊」，也將持續增設泰源、豐榮等地區消防據點，以縮短救災時程。

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