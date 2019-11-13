義消爆料台南119消防活動提前舉辦　高思博：行政中立攏係假的

▲高思博接獲義消指控稱2020年119消防宣導活動，竟配合小英總統的行程，提前至2019年12月21日舉行，涉及行政不中立，台南市消防局則否認。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2020大選進入緊鑼密鼓的階段，繼日前連續傳出國營事業動員為特定對象造勢，引發非議，台南市無獨有偶也傳出市府捲入行政不中立的疑雲，有一位義消用臉書向高思博揭露指稱，明年初援例的119消防宣導活動，竟配合小英總統的行程，提前至12月21日舉行，要求政界重視處理。

高思博在臉書直播指出，綠營執政特色是心口不一，兩套標準，批評別人非常嚴厲，自己來做就沒關係，例如肥貓酬庸、行政不中立的官場亂象，藍營執政時期對於行政資源運用得很客氣，但綠營卻把政府、國營事業當成競選總部，日前接連傳出台水、台車、台船公司發文通知要求員工帶家屬參與綠營造勢活動，分明壟斷資源拚選舉。

有一位自稱是義消的網友，在高思博粉絲專頁留言爆料，指出119防災宣導活動，援例都是在每年1月19日當天舉行，以凸顯活動的特性，但日前接到工會通知，119活動提前於12月21日在南科舉行，因為小英總統要來。此外，爆料義消也指控小英台南後援會的成立，消防局民力運用科也動員義消系統前往造勢。

高思博強調，綠營運用義消、工會的模糊地帶趁機造勢，唯有寄語選民睜大眼睛來監督其他可能再被濫用的行政資源，務必防範國軍等敏感部門，不能又被滲透，也呼籲行政首長、主管們堅守立場，今年的選舉才有公平公正可言。

台南市消防局則指出，為體恤警義消之辛勞，119是屬於消防人員的日子，早在2017年辦理一場忠義感恩音樂會起，2017-2019年均未曾在119當日舉辦大型活動，義消是屬於犧牲奉獻不求報酬的組織，消防局對於義消人員非常敬重且無法干涉思想以及控制，黃偉哲市長在公開場合，均要求警義消嚴守行政中立，同時消防局李明峯局長也三申五令，在各種場合均呼籲消防人員，務必嚴守行政中立，消防局警義消是一個大家庭，沒有藍綠之分，以服務人民為宗旨，請大家勿過度政治化以及聯想。

2020年1月11日適逢總統大選，且農曆除夕在1月24日，故與1月19日消防節在時間上非常接近，台南市消防局為體恤警義消人員辛勞，特提前於2019年底舉辦119擴大防火宣導活動，為免消防人員在加強安全維護勤務中，增加勤務量，故提前於12月21日舉辦擴大防火宣導。

消防局藉由擴大防火宣導活動，期由園遊會嘉年華方式，透過宣導攤位及闖關遊戲與民眾互動、傳達及教導民眾家庭防災之觀念，以提升民眾居家生活安全，消弭火災損失，有效維護社會安寧，確保相關人員生命財產安全，營造幸福府城。

黃偉哲市長也會到達現場激勵士氣，勉勵警義消人員平日辛勞並頒發感謝狀，而119消防節將不辦理活動，當日給消防人員休息，讓消防人員有充分之休息時間。以慰勞辛苦整年的警義消人員。今消防局強調，年底的活動由黃偉哲市長主持，因接近選舉之時，必恪守行政中立;若發生違反行政中立之情事，必定嚴查。