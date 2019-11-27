台南市第6救災救護大隊辦公廳舍新建工程動土　黃偉哲：展現更強大消防戰力

▲台南市長黃偉哲與各界民意代表、消防及義消等單位共同，舉行第6救災救護大隊動土奠基儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北區因人口急速增加，意外事件發生頻率增加，台南市消防局第6救災救護大隊舊廳舍面積不足，嚴重影響救災救護動線，市長黃偉哲獲得市議會支持，2018年度起逐年編列預算興建新廳舍，11月27日市長黃偉哲與各界民意代表、消防及義消等單位共同舉行動土奠基儀式。

消防局表示，現行第6救災救護大隊暨和緯分隊廳舍（北區文賢路678號）2000年10月取得使用執照、11月進駐啟用，大隊與分隊長期共用，因轄區人口增加及經濟快速發展下，鄰近市區商業區如特力屋、好市多及住宅區等，人口密集且交通流量大，於2002年7月增編和緯專責救護隊進駐，因人員、車輛及設備增加使用空間嚴重不足，影響消防人員之生活機能及出勤效率，亟需規劃能發揮消防救災效率之消防廳舍。

消防局自2011年度起，向國有財產署申請現有廳舍後方用地（台南市北區北元段1059及1060地號）無償撥用，面積1310.4平方公尺（約396.4坪），分年編列預算總經費台幣3980萬元規劃闢建，預計興建地上3層之RC建築物，委由「樸木聯合建築師事務所」監造，「華光營造有限公司」承攬施工，預計2021年3月份完工落成啟用，完工後將由大隊、安檢小組及專責救護隊進駐。

消防局長李明峯表示，在積極爭取經費並獲得台南市議會的支持下，自2018年度起分年編列預算，新廳舍將專責救護隊設置1樓主要服務核心區，提高空間之使用率，並彈性規劃勤務車輛動線，有效提升出勤效率。

市長黃偉哲強調，消防為城市安全的主要關鍵，大隊主要轄區計有北區、安南區、中西區及安平區等居住人口稠密，當緊急災難發生時，打火弟兄們總是衝鋒陷陣的守護市民生命財產安全，所以市府提供良好的工作環境刻不容緩，期許本工程能如期如質完成，展現更強大戰力的消防團隊，也為所有台南市民提供優質的服務。

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