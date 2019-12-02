消防署「鳳凰獎」消防及義消楷模　台南市消防局3人當選

▲台南市消防局當選2019年鳳凰獎楷模人員共計3名，分別為消防楷模陳至坤、鄭建隆隊員，義消楷模陳志雄副中隊長（上至下）。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局當選2019年鳳凰獎楷模人員共計3名，分別為消防楷模下營分隊鄭建隆隊員、佳里分隊陳至坤隊員；義消楷模義消玉井中隊陳志雄副中隊長。

隊員鄭建隆於2016年執行0206台南維冠大樓倒塌震災勤務，第一時間投入人命搜救行列，冒險犯難，夜以繼日尋找受困災民；隊員陳至坤於2016、2017年間執行孕婦急產救護勤務，遇緊急狀況臨危不亂，並發揮平日所學，救護處置得宜，成功搶救產婦及胎兒，深獲家屬肯定、2014年研發水帶夾，有助於消防人員輕鬆收納水帶減少體力耗損，並獲得專利認證，對消防未來發展有極大貢獻；義消副中隊長陳志雄協助2014年高雄氣爆、2016年0206台南維冠大樓倒塌等大型災害事故現場之民眾疏散及人命搜救作業，亦參與多起火災搶救勤務及山難搜救任務。

台南市消當選2019年度全國「鳳凰獎」楷模們，無論是品德操守及防救災工作具體表現均為一時之選，足為典範，期許楷模們日後面對各式災害搶救，仍可以秉持著鳳凰獎之榮耀，將鳳凰人「拯救人民於水火之中、奮鬥不懈、勇往直前」之精神傳承下去，於消防志業上奮力盡責，強化本市救災效能，做市民生命財產最強力之後盾！

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。