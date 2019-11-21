桃園婦外出散步跌坐產業道路　警救護助返家

▲近9旬李姓老婦寒夜外出散步跌倒坐路旁。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市大園區88歲李姓老婦，20日晚餐後獨自出門散步，不慎跌倒坐在路旁動彈不得，巡邏員警發現後先將她帶返所休息，並以人臉辨識系統聯繫其家人，睡夢中接獲警方通知的兒子才著急的趕赴警所接人，並感謝員警幫忙，否則寒夜獨自在外老母後果不堪設想。

▲巡警發現並通知救護人員前來檢查。（圖／大園警分局提供）

警方表示，大園警分局埔心派出所巡佐黃子鋆、警員徐漢威、盧佳怡於20日19時許，巡邏行經桃5線與大海里2鄰產業道路口時，發現一名老婦跌坐在路旁無法動彈，員警見狀上前關心。但老婦有重聽及失智症狀，對於年籍資料及住處均答非所問，員警擔心老婦在寒風中身體會支撐不住，便先將她帶返所休息及提供熱茶，並通知救護人員前來檢查，所幸老婦僅是手腳輕微擦傷並無大礙。

▲兒子從睡夢驚醒趕赴警所帶回。（圖／大園警分局提供）

員警隨後利用人臉辨識系統查出老婦的身分並聯繫家人，老婦兒子接到電話後相當驚訝，急忙趕到派出所，他向員警表示，當時與母親吃完晚餐後就各自回房休息，直到睡夢中接到派出所的來電，才得知母親獨自出門發生意外，很感謝警方的熱心幫忙。

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