菲律賓男來台「打工」　竟與台灣人在住家種大麻

▲菲律賓男夥同台灣人在住處內種大麻，遭台中地檢署起訴。圖為示意圖，非當事人種植大麻。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

菲律賓男子麥哲夫來台打工，竟涉嫌與孫姓、賀姓2男子與沈姓女子共謀種大麻，經向美國人代購大麻種子郵寄到台灣，麥哲夫與孫男分別在住處種起大麻，遭檢警循線逮獲，並起出些許大麻煙草及種子。台中地檢署5日偵結，依違反《毒品危害防制條例》起訴麥哲夫等4人。

起訴書指出，年僅19歲的菲律賓男子麥哲夫來台打工，2017年9月間，他與29歲孫男、39歲賀男約定，由賀男出資，孫男去購買大麻種子，接著再由孫男與麥哲夫負責栽種大麻及製造成品，出售後再分配獲利。

孫男接著找上朋友36歲沈姓女子，希望她幫忙找到大麻種子來源。孫男數天後在賀男台南的公司拿到4萬元的購買費，將錢交給沈女，隔月沈女找上人在美國的女性友人，花2萬元代為購買郵寄大麻種子到台灣，沈女在將種子交給孫男，並收取4萬元，現賺2萬元。

麥哲夫、孫男接著購買培養土、植物照射燈、定時器、乾燥燈、風扇、除溼劑等種植工具設備，透過網路搜尋栽種大麻相關資訊後，分別在台中市西屯區及台南市東區種大麻。

警方2018年11月間接到檢舉，稱有人購買植物生長燈等，疑似在種大麻。檢警經數月蒐證監控後，今年2月前往搜索，並查扣大鰻菸草39公克、大麻種子0.07公克，並逮捕麥哲夫等4人。

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