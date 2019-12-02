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前台水董座徐享崑遭逮連續出招　不服聲請提審被駁回再提抗告

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▲徐享崑1日在新北市中和區遭苗栗警方逮捕。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台灣自來水公司前董事長徐享崑，14年前因收受500萬元賄款被判刑8年定讞，卻遲遲未入獄服刑，2018年被台中地檢署發布通緝，1日在新北市遭逮捕，晚間解送中檢歸案。但徐昨晚到案時，不斷向中檢強調他未收到執行傳票，於是聲請「提審」，認為他被逮捕有違法之虞；台中地院2日下午審理後，以「這是確定判決的執行」，與提審要件不符，駁回徐的聲請提審。但稍早徐透過律師表示將提起抗告，由二審進行審查。

徐享崑在擔任自來水董事長期間，於2005年接受金棠科系公司老闆葉信村及協理黃百祿邀宴，收受葉500萬元賄款；葉要求讓2度測試運轉不合格的「拷潭及翁公園淨水場設備工程」，給予再測試的機會，但上述工程只要不合格，就該遭罰款及行政處分，雖然第三次測試運轉成功，但徐享崑也因收受賄絡被判刑8年定讞。

台中地檢署表示，中檢2017年11月24日寄執行傳票至徐在訴訟中所留的戶籍地苗栗公館，雖然沒找到徐，但徐的弟弟有代收執行傳票，送達程序有效；中檢要求徐須於同年12月6日上午報到，但徐未到，當日下午，中檢發文囑託苗檢發拘票代為執行，但同年苗檢拘提不到徐，因此中檢2018年3月12日對徐發布通緝。至此，整個程序已經完成。

據了解，徐在定讞後曾多次提起再審及聲請非常上訴等，並至少4次聲請暫緩執行，說明徐完全知道自己被傳喚執行，卻一再拖延執行時間。

遭到通緝的徐享崑，1日在新北市中和區被苗栗警方查獲，晚間9時許解送台中地檢署歸案，但到案時，他向中檢表示他沒有收到執行傳票，也不知道被通緝，並透過檢方向台中地院，以提審法第1條「人民被法院以外的任何機關逮捕、拘禁時，其本人或他人得向逮捕、拘禁地的地方法院聲請提審」聲請提審，認為自己被逮有違法之虞。

台中地院行政庭長林源森2日下午表示，法庭就徐享崑聲請提審進行審理後，以「這是確定判決的執行，與提審要件不符」，駁回徐享崑的聲請。但稍早徐透過律師表示將提起抗告，將由二審進行審查。

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