池上小鎮暗藏軍火庫！　花蓮警跨縣破獲地下兵工廠查扣槍械毒品

▲▼查獲改造槍枝2枝、子彈94顆及彈殼、彈匣。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮警察局聯合台東憲兵隊日前逮捕一名從事非法改造槍械販售圖利蘇姓男子，查獲改造槍枝2枝、子彈94顆及第二級毒品安非他命等，全案依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等，移送台東地檢署偵辦。

為遏制重大暴力犯罪，淨化選前治安環境，展現打擊不法決心，花蓮警察局玉里分局執行檢肅非法槍械，獲報蘇姓男子遊走於花、東兩縣，非法改造槍械販售圖利並持有大量毒品。

▲安非他命5包，含袋重18.9公克。

玉里分局與花蓮、台東憲兵隊組成專案小組跟監查緝，日前鎖定蘇男行蹤後，於臺東縣池上鄉趁其臨時停車，專案小組見機不可失，遂趨前執行搜索，於蘇男隨身包及使用車輛內查獲改造槍枝2枝、子彈94顆、第二級毒品安非他命5包（含袋重18.9公克）、彈殼、彈匣等違禁物品。

▲改造槍械使用工具。

另前往蘇嫌位於住處旁鐵皮倉庫搜索，當場查獲砂輪機2台、鑽孔機1台、鑽尾1盒、切割機1台、鑽床（含鑽尾）1台、滅音管、槍枝零組件1套及銼刀、固定鉗等工具。全案依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等，移送臺東地檢署偵辦，並持續追查槍械是否涉及其他案件。

►我沒有遲到，是時間遲到了！