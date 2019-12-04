北冕颱風侵襲菲律賓釀10死…3人溺水身亡　數百航班取消

▲中颱北冕造成建築物毀損。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

中颱「北冕」（Kammuri）2日晚間登陸菲律賓最大島「呂宋島」（Luzon），《路透社》援引災害機構4日說法，死亡人數已上升到10人，目前有數千位居民接受疏散，數百趟的航班則被取消，颱風還打亂今年度菲律賓東南亞運動會的一些安排。

CNN於3日報導北冕颱風在菲律賓的災情造成4死，《路透社》4日則指出人數上升到10死。呂宋島東南部的比科爾（Bicol Region）有5人死亡，其中3人溺水身亡，另外5人則是在首都南部過世。

北冕颱風成為今年侵襲菲律賓的第20個颱風，首都馬尼拉上月30日到本月10日正好舉辦東南亞運動會，也有部分行程因此被打亂。國家災害管理機關發言人提姆巴爾（Mark Timbal）告訴ANC新聞台，約有34.5萬人仍待在疏散中心，等待當局進一步安排他們返家。

提姆巴爾表示，此次災害造成樹木倒塌、房屋屋頂毀損，一些政府單位的建築也被破壞，所幸強制撤離災民與事前的準備工作避免了更大憾事發生。

北冕最大平均風速降至每小時100公里，朝著南海移動時陣風每小時最高125公里。菲律賓氣象局表示，颱風預計於4日晚間離開菲律賓。