男遭打骨折3秒膠封口...脫光裝塑膠袋！雙煞嗆「埋在山上」

只因手機債務糾紛，男子夥同友人毆打對方骨折、三秒膠封口還脫光裝塑膠袋。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者李忠憲／南投報導

陳姓男子只因跟連姓男子有手機債務糾紛，竟夥同李姓男子找人誘騙連男出門後，將他載到鐵皮屋內打到骨折，嗆「把你埋在山上」，用三秒膠試圖封口，將他脫光裝塑膠袋還丟後車廂，並灑滿螺絲釘防逃。南投地院審結認為，陳、李2人無殺人犯意，改以私行拘禁等罪判陳5年徒刑，李判1年，全案可上訴。

連姓男子2017年7月與44歲陳姓男子有手機債務糾紛，陳男心生不滿，找上也認識連男的38歲李姓男子幫忙。李男找了3名朋友先連絡連男將他騙出來，並載往陳男指定的鐵皮屋內，李的3名朋友就先離開。

陳男、李男接著就用木棍等物品毆打連男，將他手打到骨折，陳男接著嗆他不還錢的話「要把你埋在山上」，但連男顯然沒有要解決債務問題，還頻頻辯解。陳男氣炸，拿出3秒膠試圖要封連男的口，結果因為連男一直掙扎，被噴到眼睛。

陳男與李男一不做二不休，將連男衣服脫光裝進塑膠袋內，頸部以下用膠帶綑綁，在他頭上再套上穿洞的塑膠袋，關在屋內。陳男再指示李男將連男關到汽車的後車廂內拘禁，還在車廂內撒滿螺絲釘，他如果想脫逃就會被刺中。最後由警方循線到場搜索，才救出連男，陳男更被搜出一把槍枝。

南投地檢署偵結後，認為陳男與李男有殺人意圖，以殺人未遂、私行拘禁等罪名起訴。南投地院審理後認為，相關事證無法證明陳男和李男有殺人犯意，陳男因持有槍枝，私行拘禁加上非法持有槍枝罪名，各判處4年和1年2個月有期徒刑，應執行5年，併科罰金10萬元；李男犯私行拘禁罪，判處1年。

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