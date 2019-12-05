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入夜大雨繼續下！「全台濕冷」低溫探14°C　明天有機會迎初雪

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▲▼寒流,冷氣團,下雨,雨天,雨傘,冬天,保暖。（圖／記者林敬旻攝）

▲今明兩天全台都濕冷。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

下班課回家注意大雨！中央氣象局今上午針對北北基宜4縣市發布大雨特報，同時針對全台19縣市發布強風特報。氣象局表示，近幾天全台都是「濕冷」狀態，低溫下探14度，且降雨一整天，民眾在戶外的體感溫度最低僅11度，這一波的冷「很有感」。另外，由於水氣與低溫配合，氣象局表示，週五晚上至週六清晨有機會降下初雪。

氣象局今日上午10時，針對北北基宜4縣市發布大雨特報，下午3時15分再針對全台19縣市發布陸上強風特報，氣象局表示，因東北風明顯偏強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎、金、馬等地，易有9至11級強陣風。

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▲▼氣象局針對北北基宜4縣市發布大雨特報。（圖／氣象局提供）

▲氣象局針對北北基宜4縣市發布大雨特報。（圖／氣象局提供）

中央氣象局預報員徐仲毅表示，近幾天受東北季風及南方雲系影響，全台都是「濕冷」狀態，低溫約僅14到16度，白天因下雨影響，台南以北高溫也不到20度，北部、宜蘭地區高溫則僅16到17度。

徐仲毅指出，週五晚上起將迎來今年首波冷氣團，影響時間持續到週日，低溫將持續下探，週六、日影響最明顯，全台清晨低溫僅12到14度。而下波冷氣團型態不同，水氣較少，週六、日會呈現「乾冷」型態。

徐仲毅說，週六、日北部天氣仍是陰冷，不過中南部民眾要注意，由於白天會有太陽，因此日夜溫差可能更大，約8到10度，白天高溫超過20度，夜晚再降到12到15度，務必注意保暖。

▲▼玉山下雪。（圖／氣象局提供）

▲氣象局表示，明晚到後天清晨有可能迎來今年冬季初雪。（圖／ETtoday資料照）

徐仲毅提醒，週一冷氣團將減弱，不過由於輻射冷卻影響，全台溫度仍偏低，西半部沿海空曠地區因為輻射冷卻效應，局部地區將出現10至12度的低溫，其他地區低溫亦約13至16度。另靠近山區或人少的地方時，有時會有山谷風等影響，溫度還會再更低。

另外許仲毅表示，週五到週六清晨期間，3000公尺以上高山有可能迎來今年入冬第一場降雪，不過仍要看溫度與水氣是否配合上，也可能在2到3度時飄下冰霰，至於今日條件不佳，玉山目前溫度約6度，降雪可能性較低。

▲▼今明兩天全台濕冷，務必注意保暖。（圖／翻攝自Facebook／報天氣 - 中央氣象局）

▲今明兩天全台濕冷，務必注意保暖。（圖／翻攝自Facebook／報天氣 - 中央氣象局）

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