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影／今晚起北部連下3天雨　週五再迎首波冷氣團低溫探12度

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▲▼寒流,冷氣團,下雨,雨天,雨傘,冬天,保暖。（圖／記者林敬旻攝）

▲今晚開始北部、東北部地區將持續降雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

下班要注意！中央氣象局表示，受東北季風與南方雲系北移影響，今日起連3天全台都有雨，今晚開始北部、東北部降雨就會逐漸明顯，可能發生局部大雨、豪雨，中南部降雨機率也會逐漸提高；受降雨影響，整體氣溫也偏低，今日起3天中部以北低溫則僅14度。此外，週五晚上起將受到今年首波冷氣團影響，屆時北部空曠地區低溫將僅剩12度。

氣象局預報員王品翔表示，今日上半天東半部地區與大台北東側有機會出現短暫降雨，西半部地區上午雲量也會增多，進山區有零星飄雨現象，下半天各地雨勢將轉明顯，尤其晚上過後，北部、東北部地區將持續降雨，有局部大雨或豪雨發生機率，中南部地區越晚降雨機率也越高。

請繼續往下閱讀...

▲▼寒流,冷氣團,下雨,雨天,雨傘,冬天,保暖。（圖／記者林敬旻攝）

▲受降雨影響，全台氣溫均偏低。（圖／記者林敬旻攝）

王品翔表示，受降雨影響，各地溫度均偏低，今起連3天各地低溫僅14到18度，白天氣溫回升也不明顯，北部高溫約僅18到20度，其他地方約21到23度。

氣象局表示，原測此波冷空氣有達冷氣團等級，不過卻減弱未達標，僅是東北季風等級，王品翔指出，週五晚間將迎來今年入冬首波冷氣團，屆時將再轉為「乾冷」天氣，中部以北偏冷、中南部日夜溫差也會更大，週六到下週一西半部沿海空曠地區低溫將下探12度。

王品翔表示，下週一晚上冷氣團逐漸減弱，週二稍微回溫，北部高溫可達22到23度，低溫則仍僅15到16度。下週三至下週五則再受東北季風影響，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨。

▲▼寒流,冷氣團,下雨,雨天,雨傘,冬天,保暖。（圖／記者林敬旻攝）

▲今晚開始中南部降雨機率也會提高。（圖／記者林敬旻攝）

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