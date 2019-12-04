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更猛冷氣團將到！台南以北剩12°C「最冷時間點」出爐　氣象局：3000m高山有雪

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▲▼更猛冷氣團將到！台南以北剩12°C「最冷時間點」出爐　氣象局：3000m高山有雪。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

冷氣團報到！中央氣象局表示，6日（周五）將有新一波「大陸冷氣團」等級冷空氣南下，比上一波更冷，台北市將下降到13度，其中台南以北空曠地區更下探12度，預計最冷時間點落在7日晚上到8日清晨（周六晚上到周日清晨），受輻射冷卻效應影響，可能特別冷，另外，3000公尺以上高山6日降雪機率最高。

氣象局向《ETtoday新聞雲》表示，上一波冷氣團因台北市沒有到14度以下，6日新一波冷空氣溫度上將更冷，預估台北市下探13度，其中台南以北空曠地區有機會降至12度。

▲▼更猛冷氣團將到！台南以北剩12°C「最冷時間點」出爐　氣象局：3000m高山有雪。（圖／中央氣象局）

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▲▼更猛冷氣團將到！台南以北剩12°C「最冷時間點」出爐　氣象局：3000m高山有雪。（圖／中央氣象局）

氣象局指出，目前台灣正受到北方冷高壓帶來東北季風影響，涼意感覺明顯，另因南海水氣北上、降雨機率提高，入夜開始到5、6日兩天都濕涼，全台有雨，其中北部、東北部有局部大雨或豪雨，降雨時間長，高溫僅18至20度，中南部也有短暫雨。入夜起中部以北沿海空曠地區將下探14度，其他也只有15至18度。

預估7、8日水氣減少，北部及東半部降雨明顯減緩，中南部恢復多雲到晴，氣象局預報，受冷氣團影響，中部以北及東北部整天偏冷，其他地方早晚也較寒冷，7日晚間至9日清晨達最強，西半部沿海空曠地區不排除因輻射冷卻，局部地區將下探12低溫，其他地區也只有14度左右。

氣象局說，5、6日若溫度及水氣配合，3000公尺以上高山有降雪機率，其中以6日機率較高。前預報中心主任吳德榮也在《三立準天氣》中預報，5、6日兩天3000公尺以上高山水氣豐沛，預估氣溫約下探0度，降雪機率高，2000公尺左右的太平山也有一段時間降到0度，但時間落在7日，到時天氣已轉乾，降雪機率較低。

▲▼更猛冷氣團將到！台南以北剩12°C「最冷時間點」出爐　氣象局：3000m高山有雪。（圖／中央氣象局）

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