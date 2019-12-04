今晨11.2度全台變天雨越晚越明顯　3天防豪大雨地區曝周末可能又有冷氣團

▲雷達回波圖可見北冕颱風水氣逐漸北上。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

全台越晚雨越明顯！中央氣象局預報員李孟軒表示，今天（4日）東北季風影響加上北冕颱風水氣往台灣過來，上半天下雨偏在東半側，下半天起全台都有降雨，雨勢較明顯時間落在今晚到周五，北部、東北部有局部大雨或豪雨；周六東北季風再增強，冷空氣接近冷氣團等級，中部以北低溫下探12度，也有機會再下修。氣象專家吳德榮則說，下波冷空氣強度不亞於這波，有機率符合冷氣團的定義。

陸上強風特報：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

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氣象局今晨持續對全台19縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，台灣（含蘭嶼、綠島）及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有8至10級強陣風，台灣（含各離島）沿海及鄰近海域風浪明顯偏大，海邊活動請注意安全。

李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今晨全台最低溫依舊出現在南投中寮為11.2度，各地低溫約14到18度，中南部因有輻射冷卻作用，低溫比北部還低；今白天高溫回升不多，北部、東北部約18到20度，其他地區約21到23度。

▲▼今雨區預報圖顯示各地雨越晚越明顯。（圖／氣象局）

李孟軒提醒，今晚到周五各地雨最明顯，北部、東北部有局部大雨或豪雨；周六、周日另一股東北季風再增強，水氣轉乾，周六主要降雨在北部、東半部，但雨量逐漸減少，中南部則為多雲到晴。

李孟軒說，下波冷空氣強度和這波類似，接近冷氣團等級，預估最冷時間點落在周六晚間到周日清晨，中部以北低溫約12度、台北約15度，但因屆時水氣轉乾，可能有些輻射冷卻，低溫有機會再下修；下周一起東北季風減弱。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，輕颱北冕已進入南海遇強垂直風切，強度將持續減弱，垂直風切同時將水氣往台灣輸送，今各地雲層漸增厚，故降雨愈晚愈明顯；周四、周五厚實雲層籠罩全台，除了迎風面及山區降雨量大增，冬季很少降雨的中南部平地也有明顯降雨。

吳德榮表示，周五另一波強冷空氣南下（不亞於前一波），氣溫再降，各地天氣濕冷，周六濕冷轉乾冷；周六晚、周日晨氣溫降至最低，有機率符合冷氣團的定義，空曠平地因輻射冷卻加成，仍會降得很低；周日白天起至下周二冷空氣逐漸減弱，天氣晴朗穩定，氣溫逐日回升，日夜溫差大。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

▼北冕颱風進入南海，水氣今起影響台灣3天。（圖／氣象局）