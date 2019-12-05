今晨12.1度全台濕冷2天「高山有望初雪時間曝」　冷氣團接力周末探10度

▲雷達回波圖顯示台灣附近水氣多。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

全台濕冷！中央氣象局預報員劉沛滕表示，今天（5日）受到東北季風和南方水氣影響，全台都有些下雨，雨區偏重在北部、東半部，今和周五不排除達到局部大雨或豪雨；周五下半天冷氣團開始南下，周六、周日影響最明顯，中部以北低溫約12、13度。氣象專家吳德榮提醒，屆時空曠平地因晴朗、輻射冷卻加成，最低氣溫將降至10、11度。

陸上強風特報：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

請繼續往下閱讀...

氣象局今晨持續對全台19縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，台灣（含蘭嶼、綠島）及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有8至10級強陣風，台灣（含各離島）沿海及鄰近海域風浪明顯偏大，海邊活動請注意安全。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今大台北地區會一直下雨，其中雨較大、較連續是在大台北山區、宜蘭和東北角，雨勢不是瞬間很大，但累積雨量不少，容易出現局部大雨，而模式預報可能有豪雨機率，但現在雨量有可能下修，至於中南部則是不定時飄雨。

▼今晨0時至清晨6時降雨情形。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖顯示全台有雨。（圖／氣象局）

劉沛滕說，今晨最低溫出現在新竹縣寶山的12.1度，白天各地濕冷，北部、宜蘭高溫約16、17度，中南部也大約只有21度出頭；類似濕冷天氣將持續到周五，周五下半天水氣慢慢減少，冷氣團開始南下，周六、周日影響最明顯，中部以北低溫約12、13度，台南屆時因輻射冷卻也可能只有12、13度。

至於民眾關心今年入冬初雪是否有機會報到？劉沛滕分析，3000公尺高山有機會下雪，今水氣較多但溫度不夠低，周五水氣減少但溫度下降，周五比較有機會降雪。他表示，下周一冷氣團減弱，天氣比較穩定，北部山區、東半部仍有些降雨，氣溫也會回升，北部高溫約22度。

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，環境垂直風切持續將北冕颱風水氣往台灣輸送，今、周五厚實雲層籠罩全台，除迎風面的北台灣及中南部山區有較多的降雨，冬季很少降雨的中南部平地也有降雨；冷空氣雖略減弱，但因雲多降雨，全台整天皆感濕涼微冷；今下午起至周五3000公尺以上高山由於水氣與氣溫的配合，發生「初雪」的機率高。

吳德榮提醒，周五下午起，另一波更強冷空氣開始南下（不亞於前一波），氣溫逐漸下降，各地將更為「濕冷」；周六乾冷空氣持續南下，清晨仍濕冷，白天漸轉乾冷；周六晚、周日晨氣溫降至最低，預期將符合冷氣團的定義（台北市氣象局測站≦14度），空曠平地因晴朗、輻射冷卻加成，最低氣溫將降至10、11度。

►我沒有遲到，是時間遲到了！