台北港沉箱工程3移工溺斃　環團告發蘇貞昌「廢弛職務釀災」

▲大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政(左起)在立委許毓仁陪同下，到北檢告發行政院長蘇貞昌涉廢弛職務釀災罪。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

位於新北市八里區的台北港，1日發生防波堤沉箱作業工安意外，3名外籍移工落海身亡，搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政指控，根據施工單位多次違反《職業安全衛生法》的不良紀錄，顯然人禍造成，潘5日在立委許毓仁陪同下，到台北地檢署按鈴告發主導工程的行政院長蘇貞昌，涉嫌廢弛職務釀災罪。

台灣中油為在桃園觀塘興建「第三天然氣接收站」，由泛亞工程先在台北港在港區外放置305個沉箱，用來填海作為地基，但是在拖船將沉箱拖至台北港暫存區，準備之後再拖到桃園觀塘地區填海的過程中，疑似錯估海底深度，原本最上層仍應該在水面上的沉箱卻全部沉入海底，箱上作業的7名工人落海大喊「救命」，其中3名泰籍移工搶救後不治。

▲台北港沉箱作業意外造成7人落海，3名移工被救起時已無生命徵象。（圖為資料照／記者陳豐德翻攝）

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政表示，觀塘正好是北台灣突出之處，常會成為北部海上風速最大之處，1994年時，中油就是因觀塘海象不佳、潮差過大等因素，決定不與東鼎公司合作開發天然氣接收站。

潘忠政質疑，現在施作的工程環評過程有嚴重瑕疵，但當時的行政院長賴清德卻隔空指導，以官派委員多數強行通過，「蘇貞昌上任後有機會，為島礁盡心力，也有機會為永世子孫的安全福祉盡力」，卻藉故不見環團，更公開影射環團人士會扭曲，因此要告發蘇涉嫌廢弛職務釀災，以及誹謗罪，同時呼籲蔡英文總統即時履行對藻礁保育的相關承諾。

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