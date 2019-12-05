北京暫停「美艦機赴港休整」後　美中兩軍參謀長首次展開通話

▲時任美國陸軍參謀長的米利（左）在2016年8月會見時任中國陸軍司令的李作成（右）。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者朱世凱／綜合報導

美國總統川普近日簽署《香港人權與民主法案》後，大陸外交部便宣布「暫停審批美軍艦機赴港休整的申請」。美軍3日發表聲明指出，美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）當天已經和中共中央軍委聯合參謀部參謀長李作成通電話。通話提到，雙方都認為應該展開建設性對話、有效掌控分歧以及在共同基礎領域上展開合作。

據《美國之音》報導，這是米利2個月前出任美軍參謀長聯席會議主席以來，首次與李作成通話。美軍聲明指出，這次通話為雙方討論提供了一個有建設性、以結果為導向的防務關係機會。不過聲明中卻未透露二人是否有討論中方的反制措施，以及後續該如何減緩緊張氛圍的方式。

報導指出，在美國總統川普簽署《香港人權與民主法案》之後，北京當局就以嚴重干涉中國內政為由，宣布從當日起暫停審批美國軍艦和飛機停靠香港休整的申請，並視美方的實際行動來決定何時解除這項禁令。

中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪3日會見美國對外政策理事會代表團，他提到中美雙方應尊重彼此政治制度和發展道路，加強戰略溝通，妥善管控分歧，按照兩國元首的重要共識，共同努力推動以協調、合作、穩定為基調的中美關係，並且「重申中方在香港等問題上的立場」。

港媒《東網》則報導，美軍太平洋艦隊先前就已證實，軍艦過去想訪港都不斷被拒絕，分別是8月的兩棲登陸艦綠灣號（USS Green Bay，LPD 20）及神盾驅逐艦麥坎貝爾號（USS McCampbell，DDG-85）、9月的神盾巡洋艦伊利湖號（USS Lake Erie，CG-70）、10月的掃雷艦愛國者號（MCM 7）及勇士號（Warrior）。

另外還有11月的神盾驅逐艦米利厄斯號（USS Milius，DDG-69），以及12月的近岸戰鬥艦吉福茲號（USS Gabrielle Giffords）。至於上一艘成功訪港的美軍艦艇，已經是4月的兩棲指揮艦藍嶺號（USS Blue Ridge，LCC-19）。

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▼美國海軍兩棲指揮艦藍嶺號（USS Blue Ridge，LCC-19）。（圖／達志影像／美聯社）