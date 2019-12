北京暫停美軍艦赴港休整！前川普官員：那停靠在高雄就解決了

▲美國軍艦。示意圖,與本文無關。(圖/路透社)



記者邱茀濱/綜合報導

針對美國總統川普簽署《香港人權與民主法案》,中國外交部發言人華春瑩日前表示,2日開始暫停審批美軍艦機赴港休整的申請。對此,曾任美國國務院資深顧問的惠頓(Christian Whiton)指出,那改停靠在台灣的高雄,回程在穿越台灣海峽就解決了。

為了反制美國簽署《香港人權與民主法案》,華春瑩2日在例行記者會上說,中國政府決定自即日起暫停審批美軍艦機赴港休整的申請,同時對「美國國家民主基金會」、「美國國際事務民主協會」、「美國國際共和研究所」、「人權觀察」、「自由之家」等在香港修例風波中「表現惡劣的非政府組織實施制裁」。

不過,事後惠頓在推特上發文回應,既然北京宣布禁止美國海軍停靠在香港,那有個簡單的解決方案,就是將軍艦機「改停靠在台灣的高雄,之後在穿越台灣海峽回家就行了」。

此外,美國學者費舍爾(Richard Fisher)也指出,中國此舉凸顯出兩點,包含「美中兩軍關係很脆弱」及「美國和台灣軍事交流可能提升」。他稱,中國禁止美軍艦機訪港只會顯示,以美中兩軍的接觸作為媒介改善兩國的關係是不可靠的,加上美國也需要尋找更加可靠的補給港口。

費舍爾說,大家都知道美國政府內有強烈支持美軍訪台的呼聲,因此北京這項決策,「是進一步提高美國向台灣派遣艦船的願望」。

其實,對於北京實施的反制措施,大陸官方媒體《環球時報》2日也對此發表社評,中方採取進一步的後續行動將是可以期待的,「這只是中方第一波反制,任何一方都不能忘記一個事實,解放軍就駐紮在香港。」

Beijing says no US Navy port calls in Hong Kong. Easy solution: make calls in Kaohsiung, Taiwan, and then sail through Taiwan Strait on way home.