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北京暫停美軍艦赴港休整！前川普官員：那停靠在高雄就解決了

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▲▼美國軍艦在新加坡與大馬爭議島礁附近發生撞船意外。（圖／路透社）

▲美國軍艦。示意圖，與本文無關。（圖／路透社）

記者邱茀濱／綜合報導

針對美國總統川普簽署《香港人權與民主法案》，中國外交部發言人華春瑩日前表示，2日開始暫停審批美軍艦機赴港休整的申請。對此，曾任美國國務院資深顧問的惠頓（Christian Whiton）指出，那改停靠在台灣的高雄，回程在穿越台灣海峽就解決了。

為了反制美國簽署《香港人權與民主法案》，華春瑩2日在例行記者會上說，中國政府決定自即日起暫停審批美軍艦機赴港休整的申請，同時對「美國國家民主基金會」、「美國國際事務民主協會」、「美國國際共和研究所」、「人權觀察」、「自由之家」等在香港修例風波中「表現惡劣的非政府組織實施制裁」。

不過，事後惠頓在推特上發文回應，既然北京宣布禁止美國海軍停靠在香港，那有個簡單的解決方案，就是將軍艦機「改停靠在台灣的高雄，之後在穿越台灣海峽回家就行了」。

此外，美國學者費舍爾（Richard Fisher）也指出，中國此舉凸顯出兩點，包含「美中兩軍關係很脆弱」及「美國和台灣軍事交流可能提升」。他稱，中國禁止美軍艦機訪港只會顯示，以美中兩軍的接觸作為媒介改善兩國的關係是不可靠的，加上美國也需要尋找更加可靠的補給港口。

費舍爾說，大家都知道美國政府內有強烈支持美軍訪台的呼聲，因此北京這項決策，「是進一步提高美國向台灣派遣艦船的願望」。

其實，對於北京實施的反制措施，大陸官方媒體《環球時報》2日也對此發表社評，中方採取進一步的後續行動將是可以期待的，「這只是中方第一波反制，任何一方都不能忘記一個事實，解放軍就駐紮在香港。」

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