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再砸156億！港府「推9項紓困措施」：減免非住宅用戶水電費

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▲▼香港12月1日衝突。（圖／路透）

▲香港示威衝突，許多店家遭到破壞。（圖／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港反修例抗爭自6月爆發以來續不斷，嚴重衝擊香港經濟。港府昨（4）日宣布，將推出新一輪的9項措施，來支援企業和就業，包括減免非住宅用戶的水費和排污費、提高非住宅用戶的差餉寛免額、容許納稅人分期繳稅等，投資金額達40億港元（台幣約156億元）。

據了解，港府先前曾投下20億元港元（約78億元新台幣），支援零售、餐飲、運輸、旅遊等行業，事後又撥款1億港元（台幣約3.9億元）推出旅遊業界的「獎勵計畫」，資助費用給每名入境旅客，並將補助金直接給予旅行社。

香港財政司司長陳茂波表示，香港上半年經濟按月增長0.5%，近月受本地社會事件及暴力衝擊的嚴重打擊，經濟情況急劇惡化，香港第3季GDP按年收縮2.9%，「這是自10年以來，第一次出現按年下跌，並連續2季出現負增長，顯示香港經濟已漸漸開始衰退。」

陳茂波昨日表示，如今已是第4輪推出紓困措施，涉及的金額超過250億港元（台幣約974億元），估計明年的財政預算案會出現赤字，且預料2020/21年度會出現赤字的機會高。他強調，政府需加大公共開支，協助有需要行業渡過難關。

▲再砸156億！港府「推9項紓困措施」：減免非住宅用戶水電費。（圖／翻攝香港政府網站）

▲港府宣布，將推出新一輪的9項紓困措施。（圖／翻攝香港政府網站）

港府昨日公布的9項措施：

（一）、減免非住宅用戶應繳水費和排污費的75%，減免上限分別為每戶每月2萬港元（台幣約7.9萬元）和1.25萬元（台幣約4.9萬元），為期四個月至明年3月31日。

（二）、政府會為每個合資格非住宅電力用戶提供75%電費補貼，每戶每月上限5,000元（台幣約1.9萬元），為期四個月。

（三）、所有非住宅物業差餉會進一步寬免。港府指出，2019至20年度財政預算案已提出寬免全年差餉，每戶每季上限1,500元（台幣約5,800元），政府決定將最後一季的寬免額提高至5,000元（台幣約1.9萬元）。

（四）、有需要的納稅人可以向稅務局申請分期繳付2018至19年課稅年度的利得稅、薪俸稅或個人入息課稅，如申請獲批，未繳稅款徵收附加費可獲豁免，為期最多一年。

（五）、向使用啟德郵輪碼頭的郵輪公司和現有碼頭商戶減免租金、收費，減免期由12月1日至明年5月底，為期六個月。

（六）、回收基金諮詢委員會會透過回收基金，為回收企業推出一次過租金津貼，預料約500間街角回收店和400個露天回收場受惠。

（七）、證券及期貨事務監察委員會響應政府呼籲，寬免所有持牌人士和中介機構2020至21年度牌照年費。

（八）、僱員再培訓局會優化和延長「特別・愛增值」計劃，包括考慮透過修改法例把每位學員每月最高津貼額由4,000元增至5,800元、增加行業和課程選擇、為課程提供部分時間制安排、視乎需求增加名額，涉及開支估計約3.5億元。

（九）、投入1.4億港元（台幣約5.6億元）幫助青年就業。

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